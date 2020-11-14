В Минздраве рассказали об осложнениях после коронавируса

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут впоследствии столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.

Как рассказал генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто, после COVID-19 часто развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

"При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отёков нижних конечностей, приступов сердцебиения, "перебоев" в работе сердца после перенесённого заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам и проведение необходимых для выявления проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, начала необходимого лечения, прохождения курса реабилитации", - приводится мнение ученого на сайте Минздрава.

Академик напоминает, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - в особой группе риска. Они чаще заболевают коронавирусом, и у них больше осложнений после болезни. Поэтому им в первую очередь нужно соблюдать меры личной профилактике, строго соблюдать рекомендации по лечению, не затягивать с обращением за медицинской помощью. "В целом, текущий момент требует внимания и разумного отношения к своему здоровью от всех; наряду с предупреждением заражения коронавирусной инфекцией, необходимо помнить и об опасностях, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые мы хорошо умеем предупреждать и лечить - если вовремя уделяем этому должное внимание", - отмечает Шляхто.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико рассказал "Российской газеты", что исход встречи с возбудителем и форма проявления инфекционного процесса определяется, с одной стороны, количеством попавшего в организм возбудителя (инфицирующая доза), а с другой - индивидуальными особенностями организма, способностью его противостоять инфекции.

"А здесь немаловажное значение имеют генетика (генетически детерминированный иммунный ответ), наличие хронических сопутствующих заболеваний и своевременность обращения за медицинской помощью. Патология сердечно-сосудистой, легочной, эндокринной систем встречается как в пожилом возрасте, так и у молодых людей. А после 65 лет у большей части населения присутствуют две-три хронические патологии.

Вероятность летального исхода для пациентов младше 40 лет составляет около 0,2%, для пациентов старше 60 лет достигает 3,6% и для тех, кто старше 80 - почти 15%.", - рассказал Брико.