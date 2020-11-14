В России создадут карту профессий для школьников

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) инициировали создание первой карты выбора профессий российских школьников - "в разбивке" по регионам, возрасту и даже успеваемости детей.

Для этого они проведут большой марафон - хакатон для айтишников по анализу больших данных: специалисты будут изучать "цифровой след" школьников из проекта "Билет в будущее".

"Билет в будущее" проходит в России уже третий год подряд: сотни тысяч учеников из всех регионов России пишут профориентационные тесты, заполняют анкеты и погружаются в разные профессии на практике. Все эти данные и лягут в основу карты профессий.

- "Билет в будущее" - это всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов. За время его существования накопились огромные массивы данных, анализ которых позволит нам глубже понять связь между индивидуальными особенностями участников и параметрами среды, в которой они развиваются, - говорит директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Евгения Кожевникова.

Участники хакатона будут анализировать обезличенные анкетные данные школьников, результаты пройденных тестов, а также их участие в офлайн-активностях - профессиональных пробах и фестивалях профессий.

В итоге айтишники разработают индексы сравнения регионов по популярности разных профессий среди учащихся, в том числе цифровых. А еще - оценят, как на выбор профессии влияет успеваемость школьников, а также уровень развития дополнительного образования в регионах и степень вовлеченности образовательных учреждений в федеральные проекты.

BILET.HACK пройдет 28-29 ноября в онлайн-формате, заявки на участие принимаются до 27 ноября на сайте. На хакатон приглашаются команды от 1 до 5 человек старше 18 лет. Участники должны владеть хотя бы одним языком программирования, уметь писать запросы к базам данных, знать основы математической статистики, уметь пользоваться средствами визуализации данных и другими навыками.

- В Кружковом движении НТИ - на Олимпиадах НТИ, проектных школах "Практики будущего" и на чемпионатах Worldskills Russia выросло целое поколение молодых программистов с опытом решения самых разных учебных задач в области анализа больших данных. На хакатоне мы предлагаем командам решить по-настоящему взрослую задачу в интересах большого всероссийского проекта. Рассчитываем, что формат и необычное задание привлекут на BILET.HACK и взрослое сообщество хакатонщиков, сделав соревнования еще более интересными, - отметила руководитель проекта "Практики будущего" Кружкового движения НТИ.