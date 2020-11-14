В Россию вернулись из Сирии еще более 30 детей

В пятницу в Россию из Сирии вернулся 31 ребенок, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

- Борт воздушно-космических сил Минобороны России сел в Чкаловском с 31 российским ребенком из Сирии в возрасте от 2 до 16 лет, - сообщила пресс-служба детского омбудсмена. - После обследования и необходимых карантинных мероприятий они будут переданы под опеку родственникам и поедут в Дагестан, Чеченскую Республику, Ингушетию, Северную Осетию и Карачаево-Черкесию.

По сообщениям "Интерфакса", детский омбудсмен также рассказала, что во время визита российских представителей удалось взять материалы для анализа ДНК у 34 детей. А всего в работе находятся около 60 проб ДНК - это необходимо для продолжения предпринимаемых усилий по возвращению детей.

Анна Кузнецова также отметила, что поиск российских детей на территории сирийских лагерей становится все сложнее.

- Разыскивать их все сложнее. С каждым разом эта работа все больше вязнет в тех ситуациях, которые не разрешишь в правовом поле. Даже через дискуссию решить это сложно, - цитирует слова Анны Кузнецовой РИА Новости. - Детей перекрашивают. Их стригут. Делают все, чтобы они не были похожи на те фотографии, которые есть у нас. Записывают под другими именами. И с каждым разом все сложнее разыскать наших детей.

При этом дети с лагерях, по ее словам, остаются в нечеловеческих условиях.

Справка "РГ"

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже возвращены 224 ребенка - 122 из Ирака и теперь уже 133 из Сирии.