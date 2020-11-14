В Степанакерт приехали первые автобусы с беженцами

Минобороны РФ на своем официальном сайте сообщило, что в столицу Нагорного Карабаха стали возвращаться мирные жители.

Сказано, что первые девять автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания в регионе миротворческого контингента РФ и выставления там наблюдательных постов. "Российские военнослужащие обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан", - проинформировали в нашем оборонном ведомстве.

По данным Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в свои дома вернулись около 250 человек.