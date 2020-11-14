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14.11.2020 22:21
Рубрика: В мире

В Вашингтоне сторонники Трампа отправились к зданию Верховного суда

Текст: Александр Саможнев

Тысячи людей собрались в субботу в Вашингтоне, чтобы потребовать проведения "честных выборов", сообщает Yahoo News.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
Трамп прокомментировал возможность введения в США карантина

Мероприятие, которое попеременно было названо "Маршем миллиона MAGA" (Make America Great Again), "Остановить кражу бюллетеней в Вашингтоне" и "Маршем за Трампа", показало широкую поддержку президенту Дональду Трампу.

"Остановить воровство!" - скандировали манифестанты. Они твердо уверены, что соперники действующего президента из демократического лагеря "украли выборы".

Толпа заполнила Freedom Plaza еще утром в субботу. Президент Дональд Трамп проехал в своем кортеже сквозь толпу в своем кортеже чуть позже 10 утра, приветствуя протестующих, которые несли плакаты и лозунги.

"Радостно видеть всю огромную поддержку, особенно настоящие митинги, которые разворачиваются по всей стране, включая большой в субботу в Вашингтоне", - написал Трамп в Twitter.

В мире США Дональд Трамп

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