Врач рассказала, какую кашу вредно часто есть

Овсянка в умеренном количестве полезна для большинства людей - продукт высокого качества способствует снижению холестерина и хорошо насыщает, избавляя от чувства голода на относительно долгий период.

Однако не рекомендуется есть овсяную кашу чаще двух-трех раз в неделю, так как в продукте содержится фитиновая кислота, которая в чрезмерном количестве плохо влияет на усвоение железа, цинка, магния, кальция, предупредила врач-диетолог Инна Заикина.

То есть, фитиновая кислота может спровоцировать дефицит ряда важных микроэлементов в организме. По этой же причине не стоит есть в большом количестве орехи и бобовые.

Особенно не рекомендуется налегать на овсянку людям, страдающим от нарушения минерального обмена. Такое бывает при остеопорозе. Между тем, содержание фитиновой кислоты в продукте можно уменьшить достаточно простыми способами, передает KP.Ru.

"Например, путем замачивания крупы хотя бы на семь часов или на ночь и добавления кислой среды, например, йогурта, сока лимона в количестве пары столовых ложек", - объяснила диетолог.