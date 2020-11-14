Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 ноября 2020 года № 196-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

Постановляю:

Внести в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) в пункте 5-1:

абзац первый после слов "в период с 23:00 до 06:00 часов" дополнить словами ", за исключением обслуживания на вынос, а также дистанционной доставки заказов";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Данный запрет не распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в зданиях, строениях, сооружениях железнодорожных вокзалов, аэропортов, гостиниц, автозаправочных станций.";

б) пункт 12-3 после слов "общего образования" дополнить словами "(за исключением специальных (коррекционных) школ, специальных (коррекционных) школ-интернатов)";

в) пункт 16 дополнить подпунктом 16.5 следующего содержания:

"16.5. обеспечить взимание родительской платы с родителей за посещение воспитанниками дошкольных образовательных организаций за дни их фактического посещения.".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов







