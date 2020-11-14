За пост президента Киргизии будут бороться свыше 60 человек

Своеобразный рекорд поставлен в Киргизии. В досрочных выборах главы республики намерены участвовать свыше 60 человек. Среди них бывшие чиновники - от премьера до муниципального служащего, парламентарии, включая экс-спикера, политические и общественные деятели, бизнесмены, пенсионеры, несколько безработных, судья, адвокат, преподаватели и школьные учителя.

Впервые в истории Киргизии о намерении участвовать в борьбе за высший государственный пост ЦИК уведомили сразу восемь женщин. Одна из них, будучи правозащитницей, выдвигается в главы республики не в первый раз.

В течение ближайших дней Центризбирком ждет от выдвиженцев внесения избирательного залога и необходимых документов.

Досрочные президентские выборы в Киргизии намечены на 10 января. Официально пост главы республики остается вакантным с середины октября. Избранный три года назад президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку в результате политического кризиса, вызванного отменой парламентских выборов. Обязанности главы Киргизии на данный момент возложены на спикера парламента Таланта Мамытова.