Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 6427
- 2 Санкт-Петербург 1852
- 3 Московская область 786
- 4 Нижегородская область 441
- 5 Республика Карелия 386
- 6 Архангельская область 345
- 7 Красноярский край 328
- 8 Свердловская область 327
- 9 Воронежская область 310
- 10 Ростовская область 309
- 11 Республика Коми 284
- 12 Хабаровский край 270
- 13 Иркутская область 263
- 14 Забайкальский край 259
- 15 Мурманская область 255
- 16 Алтайский край 241
- 17 Республика Бурятия 237
- 18 Волгоградская область 234
- 19 Омская область 227
- 20 Саратовская область 225
- 21 Пермский край 222
- 22 Ульяновская область 220
- 23 Республика Саха (Якутия) 219
- 24 Приморский край 214
- 25 Томская область 213
- 26 Ставропольский край 212
- 27 Самарская область 211
- 28 Челябинская область 207
- 29 Республика Крым 207
- 30 Ханты-Мансийский АО 205
- 31 Кировская область 199
- 32 Ленинградская область 192
- 33 Ямало-Ненецкий АО 192
- 34 Оренбургская область 190
- 35 Тверская область 186
- 36 Новосибирская область 186
- 37 Кемеровская область 183
- 38 Ярославская область 175
- 39 Республика Хакасия 173
- 40 Тюменская область 168
- 41 Амурская область 165
- 42 Белгородская область 162
- 43 Пензенская область 162
- 44 Брянская область 160
- 45 Краснодарский край 156
- 46 Псковская область 152
- 47 Калининградская область 151
- 48 Курская область 147
- 49 Удмуртская Республика 147
- 50 Ивановская область 146
- 51 Новгородская область 140
- 52 Калужская область 137
- 53 Костромская область 137
- 54 Вологодская область 135
- 55 Орловская область 134
- 56 Тульская область 134
- 57 Астраханская область 134
- 58 Владимирская область 126
- 59 Республика Алтай 123
- 60 Сахалинская область 115
- 61 Республика Башкортостан 114
- 62 Тамбовская область 113
- 63 Рязанская область 111
- 64 Смоленская область 108
- 65 Республика Дагестан 104
- 66 Республика Тыва 104
- 67 Липецкая область 98
- 68 Курганская область 94
- 69 Карачаево-Черкесская Республика 89
- 70 Республика Мордовия 89
- 71 Республика Калмыкия 87
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 85
- 73 Чувашская Республика 83
- 74 Республика Адыгея 74
- 75 Республика Ингушетия 73
- 76 Республика Северная Осетия 70
- 77 Республика Татарстан 69
- 78 Камчатский край 59
- 79 г. Севастополь 54
- 80 Чеченская Республика 53
- 81 Республика Марий Эл 48
- 82 Магаданская область 46
- 83 Еврейская АО 23
- 84 Ненецкий автономный округ 8
- 85 Чукотский АО 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 903 253 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Дагестан 0,6%
- 2. Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский АО 0,7%
- 3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8%
За последние сутки подтверждено 391 летальных случаев
- Белгородская область 1
- Брянская область 6
- Воронежская область 10
- Ивановская область 4
- Костромская область 4
- Курская область 3
- Липецкая область 1
- Московская область 14
- Орловская область 2
- Смоленская область 2
- Тверская область 3
- Москва 69
- Республика Карелия 1
- Мурманская область 9
- Санкт-Петербург 64
- Республика Крым 7
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 4
- Ростовская область 18
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 7
- Республика Ингушетия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 7
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 3
- Пермский край 6
- Кировская область 1
- Нижегородская область 11
- Пензенская область 3
- Самарская область 3
- Саратовская область 2
- Ульяновская область 8
- Свердловская область 8
- Тюменская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Ямало-Ненецкий автономный округ 7
- Республика Хакасия 3
- Алтайский край 9
- Красноярский край 13
- Иркутская область 16
- Кемеровская область 6
- Новосибирская область 4
- Республика Бурятия 8
- Республика Саха (Якутия) 5
- Забайкальский край 3
- Приморский край 3
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 32 834 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 626 человек
- Белгородская область 175
- Брянская область 163
- Владимирская область 129
- Воронежская область 321
- Ивановская область 56
- Калужская область 119
- Костромская область 155
- Курская область 90
- Липецкая область 105
- Московская область 514
- Орловская область 143
- Рязанская область 116
- Смоленская область 85
- Тамбовская область 223
- Тверская область 121
- Тульская область 119
- Ярославская область 181
- Москва 4423
- Республика Карелия 62
- Республика Коми 232
- Архангельская область 269
- Ненецкий автономный округ 15
- Вологодская область 185
- Калининградская область 39
- Ленинградская область 156
- Мурманская область 228
- Новгородская область 93
- Псковская область 59
- Санкт-Петербург 943
- Республика Адыгея 73
- Республика Калмыкия 87
- Республика Крым 154
- Краснодарский край 59
- Астраханская область 88
- Волгоградская область 395
- Ростовская область 293
- Севастополь 110
- Республика Дагестан 85
- Республика Ингушетия 81
- Кабардино-Балкарская Республика 63
- Карачаево-Черкесская Республика 112
- Республика Северная Осетия - Алания 84
- Чеченская Республика 7
- Ставропольский край 705
- Республика Башкортостан 31
- Республика Марий Эл 85
- Республика Мордовия 66
- Республика Татарстан 47
- Удмуртская Республика 107
- Республика Чувашия 63
- Пермский край 203
- Кировская область 50
- Нижегородская область 418
- Оренбургская область 138
- Пензенская область 226
- Самарская область 251
- Саратовская область 303
- Ульяновская область 199
- Курганская область 176
- Свердловская область 332
- Тюменская область 165
- Ханты-Мансийский автономный округ 228
- Ямало-Ненецкий автономный округ 107
- Челябинская область 284
- Республика Алтай 126
- Республика Тыва 66
- Республика Хакасия 131
- Алтайский край 198
- Красноярский край 319
- Иркутская область 238
- Кемеровская область 277
- Новосибирская область 161
- Омская область 133
- Томская область 144
- Республика Бурятия 297
- Республика Саха (Якутия) 142
- Забайкальский край 441
- Камчатский край 56
- Приморский край 103
- Амурская область 39
- Магаданская область 76
- Хабаровский край 156
- Сахалинская область 77
- Еврейская автономная область 51
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 425 529.