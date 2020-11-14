Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6427

2 Санкт-Петербург 1852

3 Московская область 786

4 Нижегородская область 441

5 Республика Карелия 386

6 Архангельская область 345

7 Красноярский край 328

8 Свердловская область 327

9 Воронежская область 310

10 Ростовская область 309

11 Республика Коми 284

12 Хабаровский край 270

13 Иркутская область 263

14 Забайкальский край 259

15 Мурманская область 255

16 Алтайский край 241

17 Республика Бурятия 237

18 Волгоградская область 234

19 Омская область 227

20 Саратовская область 225

21 Пермский край 222

22 Ульяновская область 220

23 Республика Саха (Якутия) 219

24 Приморский край 214

25 Томская область 213

26 Ставропольский край 212

27 Самарская область 211

28 Челябинская область 207

29 Республика Крым 207

30 Ханты-Мансийский АО 205

31 Кировская область 199

32 Ленинградская область 192

33 Ямало-Ненецкий АО 192

34 Оренбургская область 190

35 Тверская область 186

36 Новосибирская область 186

37 Кемеровская область 183

38 Ярославская область 175

39 Республика Хакасия 173

40 Тюменская область 168

41 Амурская область 165

42 Белгородская область 162

43 Пензенская область 162

44 Брянская область 160

45 Краснодарский край 156

46 Псковская область 152

47 Калининградская область 151

48 Курская область 147

49 Удмуртская Республика 147

50 Ивановская область 146

51 Новгородская область 140

52 Калужская область 137

53 Костромская область 137

54 Вологодская область 135

55 Орловская область 134

56 Тульская область 134

57 Астраханская область 134

58 Владимирская область 126

59 Республика Алтай 123

60 Сахалинская область 115

61 Республика Башкортостан 114

62 Тамбовская область 113

63 Рязанская область 111

64 Смоленская область 108

65 Республика Дагестан 104

66 Республика Тыва 104

67 Липецкая область 98

68 Курганская область 94

69 Карачаево-Черкесская Республика 89

70 Республика Мордовия 89

71 Республика Калмыкия 87

72 Кабардино-Балкарская Республика 85

73 Чувашская Республика 83

74 Республика Адыгея 74

75 Республика Ингушетия 73

76 Республика Северная Осетия 70

77 Республика Татарстан 69

78 Камчатский край 59

79 г. Севастополь 54

80 Чеченская Республика 53

81 Республика Марий Эл 48

82 Магаданская область 46

83 Еврейская АО 23

84 Ненецкий автономный округ 8

85 Чукотский АО 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 903 253 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Дагестан 0,6%

2. Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский АО 0,7%

3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8% За последние сутки подтверждено 391 летальных случаев Белгородская область 1

Брянская область 6

Воронежская область 10

Ивановская область 4

Костромская область 4

Курская область 3

Липецкая область 1

Московская область 14

Орловская область 2

Смоленская область 2

Тверская область 3

Москва 69

Республика Карелия 1

Мурманская область 9

Санкт-Петербург 64

Республика Крым 7

Краснодарский край 5

Астраханская область 4

Волгоградская область 4

Ростовская область 18

Севастополь 4

Республика Дагестан 7

Республика Ингушетия 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Ставропольский край 7

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 3

Пермский край 6

Кировская область 1

Нижегородская область 11

Пензенская область 3

Самарская область 3

Саратовская область 2

Ульяновская область 8

Свердловская область 8

Тюменская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 7

Ямало-Ненецкий автономный округ 7

Республика Хакасия 3

Алтайский край 9

Красноярский край 13

Иркутская область 16

Кемеровская область 6

Новосибирская область 4

Республика Бурятия 8

Республика Саха (Якутия) 5

Забайкальский край 3

Приморский край 3

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 32 834 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 626 человек Белгородская область 175

Брянская область 163

Владимирская область 129

Воронежская область 321

Ивановская область 56

Калужская область 119

Костромская область 155

Курская область 90

Липецкая область 105

Московская область 514

Орловская область 143

Рязанская область 116

Смоленская область 85

Тамбовская область 223

Тверская область 121

Тульская область 119

Ярославская область 181

Москва 4423

Республика Карелия 62

Республика Коми 232

Архангельская область 269

Ненецкий автономный округ 15

Вологодская область 185

Калининградская область 39

Ленинградская область 156

Мурманская область 228

Новгородская область 93

Псковская область 59

Санкт-Петербург 943

Республика Адыгея 73

Республика Калмыкия 87

Республика Крым 154

Краснодарский край 59

Астраханская область 88

Волгоградская область 395

Ростовская область 293

Севастополь 110

Республика Дагестан 85

Республика Ингушетия 81

Кабардино-Балкарская Республика 63

Карачаево-Черкесская Республика 112

Республика Северная Осетия - Алания 84

Чеченская Республика 7

Ставропольский край 705

Республика Башкортостан 31

Республика Марий Эл 85

Республика Мордовия 66

Республика Татарстан 47

Удмуртская Республика 107

Республика Чувашия 63

Пермский край 203

Кировская область 50

Нижегородская область 418

Оренбургская область 138

Пензенская область 226

Самарская область 251

Саратовская область 303

Ульяновская область 199

Курганская область 176

Свердловская область 332

Тюменская область 165

Ханты-Мансийский автономный округ 228

Ямало-Ненецкий автономный округ 107

Челябинская область 284

Республика Алтай 126

Республика Тыва 66

Республика Хакасия 131

Алтайский край 198

Красноярский край 319

Иркутская область 238

Кемеровская область 277

Новосибирская область 161

Омская область 133

Томская область 144

Республика Бурятия 297

Республика Саха (Якутия) 142

Забайкальский край 441

Камчатский край 56

Приморский край 103

Амурская область 39

Магаданская область 76

Хабаровский край 156

Сахалинская область 77

Еврейская автономная область 51

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 425 529.