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14.11.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 702 случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 6427
  • 2 Санкт-Петербург 1852
  • 3 Московская область 786
  • 4 Нижегородская область 441
  • 5 Республика Карелия 386
  • 6 Архангельская область 345
  • 7 Красноярский край 328
  • 8 Свердловская область 327
  • 9 Воронежская область 310
  • 10 Ростовская область 309
  • 11 Республика Коми 284
  • 12 Хабаровский край 270
  • 13 Иркутская область 263
  • 14 Забайкальский край 259
  • 15 Мурманская область 255
  • 16 Алтайский край 241
  • 17 Республика Бурятия 237
  • 18 Волгоградская область 234
  • 19 Омская область 227
  • 20 Саратовская область 225
  • 21 Пермский край 222
  • 22 Ульяновская область 220
  • 23 Республика Саха (Якутия) 219
  • 24 Приморский край 214
  • 25 Томская область 213
  • 26 Ставропольский край 212
  • 27 Самарская область 211
  • 28 Челябинская область 207
  • 29 Республика Крым 207
  • 30 Ханты-Мансийский АО 205
  • 31 Кировская область 199
  • 32 Ленинградская область 192
  • 33 Ямало-Ненецкий АО 192
  • 34 Оренбургская область 190
  • 35 Тверская область 186
  • 36 Новосибирская область 186
  • 37 Кемеровская область 183
  • 38 Ярославская область 175
  • 39 Республика Хакасия 173
  • 40 Тюменская область 168
  • 41 Амурская область 165
  • 42 Белгородская область 162
  • 43 Пензенская область 162
  • 44 Брянская область 160
  • 45 Краснодарский край 156
  • 46 Псковская область 152
  • 47 Калининградская область 151
  • 48 Курская область 147
  • 49 Удмуртская Республика 147
  • 50 Ивановская область 146
  • 51 Новгородская область 140
  • 52 Калужская область 137
  • 53 Костромская область 137
  • 54 Вологодская область 135
  • 55 Орловская область 134
  • 56 Тульская область 134
  • 57 Астраханская область 134
  • 58 Владимирская область 126
  • 59 Республика Алтай 123
  • 60 Сахалинская область 115
  • 61 Республика Башкортостан 114
  • 62 Тамбовская область 113
  • 63 Рязанская область 111
  • 64 Смоленская область 108
  • 65 Республика Дагестан 104
  • 66 Республика Тыва 104
  • 67 Липецкая область 98
  • 68 Курганская область 94
  • 69 Карачаево-Черкесская Республика 89
  • 70 Республика Мордовия 89
  • 71 Республика Калмыкия 87
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 85
  • 73 Чувашская Республика 83
  • 74 Республика Адыгея 74
  • 75 Республика Ингушетия 73
  • 76 Республика Северная Осетия 70
  • 77 Республика Татарстан 69
  • 78 Камчатский край 59
  • 79 г. Севастополь 54
  • 80 Чеченская Республика 53
  • 81 Республика Марий Эл 48
  • 82 Магаданская область 46
  • 83 Еврейская АО 23
  • 84 Ненецкий автономный округ 8
  • 85 Чукотский АО 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 903 253 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Дагестан 0,6%
  • 2. Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский АО 0,7%
  • 3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8%
За последние сутки подтверждено 391 летальных случаев
  • Белгородская область 1
  • Брянская область 6
  • Воронежская область 10
  • Ивановская область 4
  • Костромская область 4
  • Курская область 3
  • Липецкая область 1
  • Московская область 14
  • Орловская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 3
  • Москва 69
  • Республика Карелия 1
  • Мурманская область 9
  • Санкт-Петербург 64
  • Республика Крым 7
  • Краснодарский край 5
  • Астраханская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Ростовская область 18
  • Севастополь 4
  • Республика Дагестан 7
  • Республика Ингушетия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Ставропольский край 7
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Татарстан 2
  • Удмуртская Республика 3
  • Пермский край 6
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 11
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 3
  • Саратовская область 2
  • Ульяновская область 8
  • Свердловская область 8
  • Тюменская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 7
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 7
  • Республика Хакасия 3
  • Алтайский край 9
  • Красноярский край 13
  • Иркутская область 16
  • Кемеровская область 6
  • Новосибирская область 4
  • Республика Бурятия 8
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Забайкальский край 3
  • Приморский край 3
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 32 834 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 626 человек
  • Белгородская область 175
  • Брянская область 163
  • Владимирская область 129
  • Воронежская область 321
  • Ивановская область 56
  • Калужская область 119
  • Костромская область 155
  • Курская область 90
  • Липецкая область 105
  • Московская область 514
  • Орловская область 143
  • Рязанская область 116
  • Смоленская область 85
  • Тамбовская область 223
  • Тверская область 121
  • Тульская область 119
  • Ярославская область 181
  • Москва 4423
  • Республика Карелия 62
  • Республика Коми 232
  • Архангельская область 269
  • Ненецкий автономный округ 15
  • Вологодская область 185
  • Калининградская область 39
  • Ленинградская область 156
  • Мурманская область 228
  • Новгородская область 93
  • Псковская область 59
  • Санкт-Петербург 943
  • Республика Адыгея 73
  • Республика Калмыкия 87
  • Республика Крым 154
  • Краснодарский край 59
  • Астраханская область 88
  • Волгоградская область 395
  • Ростовская область 293
  • Севастополь 110
  • Республика Дагестан 85
  • Республика Ингушетия 81
  • Кабардино-Балкарская Республика 63
  • Карачаево-Черкесская Республика 112
  • Республика Северная Осетия - Алания 84
  • Чеченская Республика 7
  • Ставропольский край 705
  • Республика Башкортостан 31
  • Республика Марий Эл 85
  • Республика Мордовия 66
  • Республика Татарстан 47
  • Удмуртская Республика 107
  • Республика Чувашия 63
  • Пермский край 203
  • Кировская область 50
  • Нижегородская область 418
  • Оренбургская область 138
  • Пензенская область 226
  • Самарская область 251
  • Саратовская область 303
  • Ульяновская область 199
  • Курганская область 176
  • Свердловская область 332
  • Тюменская область 165
  • Ханты-Мансийский автономный округ 228
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 107
  • Челябинская область 284
  • Республика Алтай 126
  • Республика Тыва 66
  • Республика Хакасия 131
  • Алтайский край 198
  • Красноярский край 319
  • Иркутская область 238
  • Кемеровская область 277
  • Новосибирская область 161
  • Омская область 133
  • Томская область 144
  • Республика Бурятия 297
  • Республика Саха (Якутия) 142
  • Забайкальский край 441
  • Камчатский край 56
  • Приморский край 103
  • Амурская область 39
  • Магаданская область 76
  • Хабаровский край 156
  • Сахалинская область 77
  • Еврейская автономная область 51
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 425 529.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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