Большой театр чествует танцовщика и хореографа Владимира Васильева

Новости

В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса 15 тысяч 321 военнослужащий 22:08
Рогозин: Зарплаты менеджмента Роскосмоса сокращены 21:46
Президент Перу объявил об отставке 21:33
Явка на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50% 21:01
Пожар в "Доме нефтяников" в Москве потушен 20:06
Шоумен Митя Хрусталев вышел из больницы и рассказал, что с ним случилось 19:21
В центре Москвы загорелся 14-этажный дом 18:55
Юрий Трутнев оценил строительство благовещенского аэропорта 18:17
Стартовал фестиваль японской культуры J-Fest 18:06
Мультсериал "Черный плащ" получит перезагрузку 17:42
Появились подробности о состоянии комика Дмитрия Хрусталева 17:36
Сильвестр Сталлоне сыграет в продолжении "Отряда самоубийц" 17:31
В Латвии ограничат массовое празднование Нового года 17:20
Трамп заявил о подтасовке результатов американских выборов 16:50
Группа из 30 спасателей МЧС вылетела в Карабах 16:37
Путин за неделю примет участие в трех саммитах 16:10
Путин пошутил о мерах безопасности с военными 16:02
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе 15:50
Испанский городок переименует улицу Хуана Карлоса 15:18
Мантуров: Ситуация с лекарствами в России улучшается 15:11
Додон проголосовал на президентских выборах в Молдавии 14:48
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 54 млн 14:35
Не менее 20 человек задержаны, один ранен в ходе столкновений в Вашингтоне 13:58
В Перу требуют отставки нового президента 13:25
Сборной Норвегии запретили ехать на матч Лиги наций в Румынию 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
15.11.2020 21:05
Рубрика: Культура

Большой театр чествует танцовщика и хореографа Владимира Васильева

Текст: Иван Владимиров
Балетом "Дон Кихот" на Исторической сцене Большой театр открыл фестиваль, посвященный юбилею блистательного танцовщика, хореографа, народного артиста СССР Владимира Васильева. Он продлится до 22 ноября.
Фото: Александр Натрускин/ТАСС Фото: Александр Натрускин/ТАСС
Фото: Александр Натрускин/ТАСС

Кроме "Дон Кихота", в программе фестиваля - "Спартак" и "Щелкунчик" - балеты, которые прочно связаны с самыми яркими партиями Владимира Васильева. "А 22 ноября как завершающий аккорд будет представлен многожанровый спектакль Татарского театра оперы и балета "И воссияет вечный свет" на музыку Моцарта, в котором Васильев выступает как режиссер-постановщик, хореограф и исполнитель главной роли", - приводит слова директора Большого театра Владимира Урина ТАСС.

Фото: Россия 1
Сериал "Бомба" взорвал стереотипы и вызвал град полярных суждений

Фестиваль был запланирован на весну, поскольку свое 80-летие Владимир Васильев отмечал 18 апреля. Но пандемия и локдаун сдвинули все планы. Вторая волна пандемии грозила вновь передвинуть сроки фестиваля. Но, как сказал Владимир Урин, "хотя и сейчас эпидемиологическая ситуация в Москве достаточно напряженная, в связи с чем введены ограничительные меры, будем надеяться, что нам удастся достойно провести фестиваль в честь замечательного мастера".

Если балет - страсть жизни и судьба Владимира Васильева, то живопись - его увлечение, которое с ним всю жизнь. На выставке в Музейном и экспозиционном фойе театр показывает более 70 акварелей танцовщика. Среди них не только пейзажи, городские виды, но и эскизы к спектаклям, натюрморты и портреты. В том числе, написанные Васильевым совсем недавно. Выставка продлится до 14 декабря.

Владимир Васильев был солистом Большого театра на протяжении 30 лет - с 1958 по 1988 годы. Он работал с ведущими хореографами своего времени - Касьяном Голейзовским, Леонидом Якобсоном, Леонидом Лавровским, Ростиславом Захаровым, Юрием Григоровичем, Морисом Бежаром, Роланом Пети. Многие свои партии готовил с педагогами Алексеем Ермолаевым и Галиной Улановой. В 1958 году был партнером Улановой в балете "Шопениана" на музыку Фредерика Шопена. Среди его знаменитых ролей - Спартак в одноименном балете Хачатуряна, Базиль в "Дон Кихоте", Альберт в "Жизели", Щелкунчик-принц, Дезире в "Спящей красавице", Ромео в "Ромео и Джульетте"...

Дуэт Владимира Васильева и Екатерины Максимовой (1939-2009) был удостоен премий имени Мариуса Петипа ("Лучший дуэт мира") и имени Джино Тани.

Фото: kinopoisk.ru
"Бомба" от Тодоровского и Копылова превзошла ожидания Курчатова и Харитона

Как хореограф, Владимир Васильев поставил не только ряд авторских балетов и их классических версий в России и за рубежом, но и определял хореографию в мюзикле "Юнона и Авось", в оперных постановках Франко Дзеффирелли "Аида" и "Травиата".

В 1995-2000 годах он был художественным руководителем и директором Большого театра. С 1990 года - бессменный художественный руководитель конкурса артистов балета "Арабеск" (Пермь).

"Конечно, я надеюсь увидеть все спектакли юбилейного фестиваля, - сказал Владимир Васильев ТАСС, - и показать зрителям мою новую постановку на музыку "Реквиема" Моцарта для хора, балета, солистов в исполнении труппы Татарского оперного театра. Она называется "И воссияет вечный свет". Сегодня особенно хочется, чтобы этот свет разогнал все наши земные напасти и воссиял каждому. В спектакле оптимистический финал. Я рад, что телеканал "Культура" снимет этот спектакль и покажет его в конце ноября в своем эфире".

Культура Театр Танец Большой театр

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Академик РАН рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса
Явка на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50%
Почему на стихах самого целомудренного поэта появилась маркировка 16+
Какая помощь нужна российским кинотеатрам