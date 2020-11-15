Большой театр чествует танцовщика и хореографа Владимира Васильева

Балетом "Дон Кихот" на Исторической сцене Большой театр открыл фестиваль, посвященный юбилею блистательного танцовщика, хореографа, народного артиста СССР Владимира Васильева. Он продлится до 22 ноября.

Кроме "Дон Кихота", в программе фестиваля - "Спартак" и "Щелкунчик" - балеты, которые прочно связаны с самыми яркими партиями Владимира Васильева. "А 22 ноября как завершающий аккорд будет представлен многожанровый спектакль Татарского театра оперы и балета "И воссияет вечный свет" на музыку Моцарта, в котором Васильев выступает как режиссер-постановщик, хореограф и исполнитель главной роли", - приводит слова директора Большого театра Владимира Урина ТАСС.

Фестиваль был запланирован на весну, поскольку свое 80-летие Владимир Васильев отмечал 18 апреля. Но пандемия и локдаун сдвинули все планы. Вторая волна пандемии грозила вновь передвинуть сроки фестиваля. Но, как сказал Владимир Урин, "хотя и сейчас эпидемиологическая ситуация в Москве достаточно напряженная, в связи с чем введены ограничительные меры, будем надеяться, что нам удастся достойно провести фестиваль в честь замечательного мастера".

Если балет - страсть жизни и судьба Владимира Васильева, то живопись - его увлечение, которое с ним всю жизнь. На выставке в Музейном и экспозиционном фойе театр показывает более 70 акварелей танцовщика. Среди них не только пейзажи, городские виды, но и эскизы к спектаклям, натюрморты и портреты. В том числе, написанные Васильевым совсем недавно. Выставка продлится до 14 декабря.

Владимир Васильев был солистом Большого театра на протяжении 30 лет - с 1958 по 1988 годы. Он работал с ведущими хореографами своего времени - Касьяном Голейзовским, Леонидом Якобсоном, Леонидом Лавровским, Ростиславом Захаровым, Юрием Григоровичем, Морисом Бежаром, Роланом Пети. Многие свои партии готовил с педагогами Алексеем Ермолаевым и Галиной Улановой. В 1958 году был партнером Улановой в балете "Шопениана" на музыку Фредерика Шопена. Среди его знаменитых ролей - Спартак в одноименном балете Хачатуряна, Базиль в "Дон Кихоте", Альберт в "Жизели", Щелкунчик-принц, Дезире в "Спящей красавице", Ромео в "Ромео и Джульетте"...

Дуэт Владимира Васильева и Екатерины Максимовой (1939-2009) был удостоен премий имени Мариуса Петипа ("Лучший дуэт мира") и имени Джино Тани.

Как хореограф, Владимир Васильев поставил не только ряд авторских балетов и их классических версий в России и за рубежом, но и определял хореографию в мюзикле "Юнона и Авось", в оперных постановках Франко Дзеффирелли "Аида" и "Травиата".

В 1995-2000 годах он был художественным руководителем и директором Большого театра. С 1990 года - бессменный художественный руководитель конкурса артистов балета "Арабеск" (Пермь).

"Конечно, я надеюсь увидеть все спектакли юбилейного фестиваля, - сказал Владимир Васильев ТАСС, - и показать зрителям мою новую постановку на музыку "Реквиема" Моцарта для хора, балета, солистов в исполнении труппы Татарского оперного театра. Она называется "И воссияет вечный свет". Сегодня особенно хочется, чтобы этот свет разогнал все наши земные напасти и воссиял каждому. В спектакле оптимистический финал. Я рад, что телеканал "Культура" снимет этот спектакль и покажет его в конце ноября в своем эфире".