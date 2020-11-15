Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 54 млн

Число выявленных с начала пандемии случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 54 миллиона. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, на 13:25 по Москве общее число зафиксированных с начала пандемии случаев COVID-19 во всем мире составило 54 006 870. 1 312 356 человек скончались от вируса, однако 34,7 миллиона заболевших выздоровели.

По подсчетам специалистов университета, на первом месте по количеству заболевших по-прежнему стоят США - у них с начала пандемии выявлено 10 905 598 случаев COVID-19. Далее идут Индия (8 814 579 случаев) и Бразилия (5 848 959 случаев).