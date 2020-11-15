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15.11.2020 17:05
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Валюта

Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев:

- Рубль отыграл все позитивные драйверы и теперь готов к коррекции. Поводом может стать возобновившаяся санкционная риторика США, где речь идет, скорее, о персональных и секторальных ограничениях, чем о чем-то большем. Кроме того, инвесторы начинают постепенно отходить от эйфории и замечать плохие новости, в частности, по распространению COVID-19. Это угрожает, прежде всего, нефтяному рынку, который может вновь пересматривать вниз прогнозы спроса до конца года и на начало 2021 года.

Ожидание скорого выхода вакцины, к сожалению, не сможет оперативно решить все проблемы, поэтому негативный ответ экономики на происходящее, вероятно, станет холодным душем для рынков, в том числе и для рубля. Наиболее вероятный диапазон курса доллара на неделе видится в границах 77-79 рублей за доллар.

Нефть

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург":

- Начало прошедшей недели нефтяные котировки провели под влиянием позитивных новостей об успешных испытаниях совместной вакцины Pfizer и BioNTech, которые подтолкнули к росту рисковые активы. Также нефтяным котировкам поддержку оказали сообщений о начале участниками ОПЕК+ переговоров о продлении действующих сокращений добычи на первые месяцы 2021 года. Впоследствии эйфория ослабла, так как сроки массового внедрения вакцины остаются под вопросом, а ситуация с распространением коронавируса в США вслед за Европой становится все более плачевной.

Фото: iStock
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Тем временем ОПЕК и МЭА опубликовали свои обновленные прогнозы на 2020-21 годы, показавшие снижение ожидаемых объемов потребления. По итогам недели Brent стабилизировалась около 43 долларов за баррель и начнет новую неделю под небольшим давлением на фоне исчерпания позитивных инфоподводов и сохраняющихся рисков, связанных с распространением COVID-19. Но заседание технического комитета в понедельник и министерского мониторингового комитета во вторник, вероятно, станет источником новостей о возможном продлении сделки ОПЕК++, что поддержит цены, нефть продолжит торговаться в районе 43-44 долларов за баррель. Тем не менее, нельзя исключать, что переговоры окажутся менее удачными, чем сейчас ожидает рынок, что в условиях растущих опасений за динамику спроса окажет выраженный негативный эффект.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- На уходящей неделе российский рынок за несколько сессий активного роста отыграл все потери осенних месяцев, вернувшись к круглой отметке 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Рост оптимизма, который поддержал всю группу рисковых активов, включая нефть и активы emerging markets, предопределили два фактора: политическая определенность в США после объявления результатов президентских выборов и сообщения об испытании эффективных вакцин против коронавируса.

На предстоящей неделе инвесторы продолжат следить за сводками ВОЗ по коронавирусу, сигналами о новых стимулах в ключевых экономиках, геополитическим фоном, макростатистикой. В частности, в понедельник тон рыночным настроениям с утра могут задать данные по китайской экономике за октябрь, в том числе, по объемам промпроизводства и уровню безработицы.

По нашим оценкам, на предстоящей неделе российские индексы консолидируются вблизи достигнутых значений, прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи - 2975-3035 пунктов, по индексу РТС - 1200-1260 пунктов.

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