Десять человек погибли при пожаре в больнице Румынии

Десять человек погибли, семеро находятся в критическом состоянии в результате пожара, который вспыхнул в субботу вечером в отделении анестезии и интенсивной терапии больницы неотложной помощи румынского города Пьятра-Нямц. Об этом сообщает агентство Agerpres.

"В отделении находились 16 пациентов с диагнозом коронавирус. Пострадавшие, среди которых дежурный врач, получивший ожоги 40% поверхности тела, вывезены в город Яссы", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Возгорание ликвидировано. На место ЧП прибыл министр здравоохранения Нелу Тэтару. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и начала расследование обстоятельств возникновения пожара. Соболезнования семьям погибших принесли президент Румынии и патриарх Румынской православной церкви.