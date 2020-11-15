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15.11.2020 16:37
Рубрика: В мире

Группа из 30 спасателей МЧС вылетела в Карабах

Текст: Тимофей Борисов

Несколько минут назад по поручению президента РФ Владимира Путина из подмосковного аэропорта Жуковский в Армению вылетел спецборт МЧС России. Группировка российских спасателей будет оказывать помощь в решении гуманитарных вопросов на территории Нагорного Карабаха.

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"Оперативная группа из числа специалистов центрального аппарата на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению. Всего направлено 30 человек", - приводит пресс-служба МЧС России слова министра Евгения Зиничева.

Также, по данным ведомства, в готовность приведена сводная группировка из 150 специалистов спасательных центров МЧС России и 20 единиц техники.

"При необходимости оказания медицинской помощи местному населению ведомство готово направить аэромобильный госпиталь", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В мире экс-СССР Армения Проблема Нагорного Карабаха РГ-Видео

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