Группа из 30 спасателей МЧС вылетела в Карабах

Несколько минут назад по поручению президента РФ Владимира Путина из подмосковного аэропорта Жуковский в Армению вылетел спецборт МЧС России. Группировка российских спасателей будет оказывать помощь в решении гуманитарных вопросов на территории Нагорного Карабаха.

"Оперативная группа из числа специалистов центрального аппарата на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению. Всего направлено 30 человек", - приводит пресс-служба МЧС России слова министра Евгения Зиничева.

Также, по данным ведомства, в готовность приведена сводная группировка из 150 специалистов спасательных центров МЧС России и 20 единиц техники.

"При необходимости оказания медицинской помощи местному населению ведомство готово направить аэромобильный госпиталь", - сообщили в пресс-службе МЧС.