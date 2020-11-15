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15.11.2020 15:36
Рубрика: Спорт

Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и сравнялся с Шумахером

Текст: Артур Нанян
Британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") досрочно победил в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в 2020 году.
Фото: AP Photo/Kenan Asyali, Pool Фото: AP Photo/Kenan Asyali, Pool
Фото: AP Photo/Kenan Asyali, Pool
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На Гран-при Турции Хэмилтон стал первым и за три этапа до финиша оказался недосягаемым для единственного преследователя - напарника по команде финна Валттери Боттаса, завершившего гонку на 14-й позиции.

Второе место в гонке досталось мексиканцу Серхио Пересу ("Рейсинг Пойнт"), третье - немцу Себастьяну Феттелю ("Феррари"). Оба пилота впервые в нынешнем сезоне финишировали на подиуме. Что касается россиянина Даниила Квята ("Альфа Таури"), то он стал 12-м.

В общем зачете у Хэмилтона 307 очков. На втором месте идет Боттас (197), замыкает тройку лидеров представитель Нидерландов Макс Ферстаппен из "Ред Булла" (170). Квят же расположился на 14-й строчке (26 очков). Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и сравнялся по этому показателю с рекордсменом "королевских гонок" немцем Михаэлем Шумахером.

Добавим, что следующий этап пройдет в Бахрейне с 27 по 29 ноября.

Спорт Формула-1

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