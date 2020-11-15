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15.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Какую максимальную высоту готов взять курс рубля в 2021 году

Текст: Георгий Панин
Прекращение военных действий в Нагорном Карабахе и рост цен на нефть поддержали рубль. Однако ухудшение прогноза ОПЕК по спросу на черное золото привело к сокращению прироста цены на баррель. И это тоже повлияло на динамику курса российской валюты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Сергей Григорян, кандидат экономических наук, партнер АО "ЕваБета", расписал сценарии движения рубля в 2021 году и дал советы по обмену валют:

Фото: iStock
Как уберечь свои деньги от колебаний курса рубля

- В начале грядущей недели рынок продолжит отыгрывать тему неопределенности относительно итогов выборов в США. В связи с чем, - прогнозирует эксперт, - рубль останется на относительно крепких позициях 76-77 к доллару.

В ноябре я ожидаю, что снижение экономической активности продолжится из-за распространения ковида и введения новых эпидемиологических ограничений. К тому же сохраняются риски локдауна по примеру ряда стран ЕС. Пока в России не ожидается введение тотальных ограничений, но в некоторые регионы появляются все более строгие запреты.

Существует большая вероятность, что уже в декабре эти негативные факторы нивелируются из-за традиционного оживления перед новогодними праздниками и ожидаемым всплеском потребительской активности. Однако во второй половине ноября давление на курс рубля останется довольно высоким. И мы увидим значения близкие к 80 рублям за доллар.

Другим фактором, негативно влияющим сейчас на рубль, выступает ожидаемое снижение цен на нефть до уровня 40 долларов за баррель до конца года.

Фото: iStock
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При этом, расчеты многих экспертов рынка показывают, что при коридоре нефтяных цен 40-50 долларов за баррель марки Brent равновесным является курс 68-72 рубля. Из чего следует, что сегодня рубль недооценен примерно на 10 процентов. Однако геополитические риски не позволяют реализоваться такому сценарию укрепления курса рубля.

Таким образом, к концу месяца можно ожидать значения 78-80 рублей за доллар.

2021 год. Риски и надежды рубля

Ослабление квот на добычу нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ планируется на 1 апреля 2021 года. В связи с этим, уверен Сергей Григорян, после первого квартала 2021 года ожидается укрепление рубля в связи с повышением прогноза по добыче нефти.

Вообще, по словам эксперта, прогноз по курсу российского рубля на 2021 год достаточно непредсказуем. Если с нефтью и выборами в США все более-менее понятно, хотя ситуация тоже может меняться кардинальным образом. То предсказать течение пандемии COVID-19 сейчас пока еще не может никто.

Фото: iStock
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Новости о запуске вакцины в той или иной стране положительно влияют на рынки, но на достаточно непродолжительное время. "Если ситуация с коронавирусом останется такой же, как в 2020 году, то мы сможем наблюдать достаточно высокую волатильность рубля и скачки курса вверх в пределах 5 и даже 10 рублей за доллар", говорит эксперт.

По его мнению, скорее всего, к лету мы сможем увидеть стабилизацию и рост курса до 70-72 рублей за доллар, особенно если европейские страны по-прежнему останутся недоступны для массового туризма. А то, как поведет себя российская валюта осенью-зимой следующего года напрямую будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

Если вирус удастся сдержать, то рубль, по расчетам эксперта, будет укрепляться. Если все останется также или ситуация будет ухудшаться, то он не исключает падения до 90 рублей за доллар.

В какой валюте хранить сбережения

По мнению Сергея Григоряна, не нужно делать резких движений: "Курс российской валюты так же, как и американской, сейчас нестабилен. Мы не наблюдаем долгосрочной отчетливой динамики. В какие-то периоды рубль резко дорожает, но уже через несколько дней также резко падает.

Так будет продолжаться до тех пор, пока не изменится эпидемиологическая ситуация в России и в мире, поэтому я бы не рекомендовал переводить сбережения из одной валюты в другую".

Если вы храните часть денег в долларах, советует эксперт, то продолжайте их планомерно накапливать, если в рублях - не стоит бежать в панике что-то на них покупать в том числе и иностранную валюту. Если инвестируете в фондовый рынок - не спешите выводить средства.

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