Распоряжение главы Республики Карелия от 13 ноября 2020 года № 684-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002, 11 ноября 2020 года, № 100202011110001) следующие изменения:

1) в пункте 7.5 абзацы второй, третий признать утратившими силу;

2) дополнить пунктом 7.51 следующего содержания:

"7.51. С 16 ноября 2020 года лицам старше 65 лет, находящимся на территориях городов Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши:

разрешить посещение мест приобретения товаров, работ и услуг только с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. На посещение аптек указанное ограничение не распространяется;

запретить посещение объектов общественного питания, за исключением расположенных в организациях, где осуществляется трудовая деятельность указанных лиц;

запретить посещение фитнес-клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, иных закрытых спортивных объектов;

разрешить покидать места проживания (пребывания) в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью; передвижения по территории населенных пунктов Республики Карелия, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением трудовой деятельности; следования и посещения места приобретения товаров, работ, услуг в установленное время; необходимости ухода за лицами пожилого возраста, а также лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; одиночных прогулок, занятий спортом либо прогулок с совместно проживающими по одному адресу членами семьи на придомовой территории, в расположенных вблизи места проживания (пребывания) парках, скверах, лесопарковых зонах, лесных массивах, в том числе путем выезда на автомобильном транспорте.

Запрещается остальным категориям граждан в установленное для лиц старше 65 лет время посещение мест приобретения товаров, работ, услуг, за исключением аптек.

Организациям, реализующим товары, работы, услуги, за исключением организаций (индивидуальных предпринимателей) осуществляющих деятельность дистанционным способом, в том числе с условием доставки, выезда, а также медицинскую, ветеринарную деятельность, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; фитнес-центров;

деятельность в области отдыха и развлечений (деятельность парков культуры и отдыха, тематических парков на открытом воздухе;

деятельность по проведению игр (пейнтбол, лазертаг, кидбол, страйкбол и иные аналогичные игры); компьютерных клубов; развлекательных центров (детские игровые центры, батутные центры), а также осуществляющих предоставление ритуальных услуг, в определенное для посещения лицами старше 65 лет время запретить реализацию товаров, работ, услуг иным лицам.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территориях городов Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши, для лиц старше 65 лет организовать дистанционный формат работы либо очный только в случае изолированного рабочего места у такого работника или выполнения им трудовых функций, исключающих контакты с другими работниками. В медицинских, образовательных организациях по согласованию с работниками, в том числе в случае организации общественного питания, обеспечить оптимальный график работы с учетом необходимости реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также обеспечения непрерывности образовательного процесса. Работодателям при наличии пунктов общественного питания в организации обеспечить организацию питания указанных лиц с соблюдением необходимых санитарных мер, в том числе исключив возможность их контактирования с иными лицами.

В целях оформления листков нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402, и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Карелия от 9 ноября 2020 года № 10-00-06/05-8879-2020 определить для лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в возрасте 65 лет и старше периоды самоизоляции с 16 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территориях городов Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши, при организации работы для лиц старше 65 лет обеспечить возможность посещения указанными лицами мест приобретения товаров, работ и услуг с учетом правил, установленных настоящим пунктом.";

3) в пункте 10:

в абзаце первом после слов "за исключением" дополнить словами "проведения всероссийских соревнований, участники которых имеют справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученные не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия, и проведение которых согласовано с Министерством спорта Республики Карелия,";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Запретить организациям и индивидуальным предпринимателям из других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа осуществлять на территории Республики Карелия выездную, развозную, разносную торговлю.";

4) в абзаце двадцать втором пункта 11.2 слова "образовательных программ 5 - 8-х" заменить словами "образовательных программ 4 - 8-х";

5) пункт 11.24 дополнить абзацами следующего содержания:

"организовать работу с 16 ноября по 11 декабря 2020 года, обеспечив реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе:

предоставить обучающимся, проживающим в общежитиях, доступ к компьютерному оборудованию образовательной организации;

организовать практические занятия в аудиториях (мастерских) образовательных организаций при условии проведения занятий группами не более 10 обучающихся с учетом площади учебного помещения и с соблюдением между участниками образовательного процесса социальной дистанции не менее 1,5 метра, в том числе посредством зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой или расстановки обучающихся в аудитории в зависимости от темы практического занятия;

обеспечить составление расписания (графика) практических занятий с учетом минимизации контактов;

установить при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, а также в санитарных узлах стационарные диспенсеры (дозаторы) или мобильные стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);

обеспечить проведение сквозного проветривания аудиторий (мастерских), уборку помещений и обработку мебели, оборудования и инвентаря с применением дезинфицирующих средств.

Рекомендовать иным образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, на территории Республики Карелия организовать работу с учетом указанных в настоящем пункте требований.";

6) в пункте 11.28:

в абзацах первом, втором пункта 11.28 слова "образовательных программ 5 - 8-х" заменить словами "образовательных программ 4 - 8-х";

в абзаце третьем слова "менее 200" заменить на слова "менее 300";

7) в пункте 11.24:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"11.24. Обслуживание посетителей государственных и муниципальных библиотек Республики Карелия осуществлять с соблюдением Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 июня 2020 года, не превышая при этом 50 процентов наполняемости читальных и компьютерных залов от максимально возможной. Работу кружков и клубных формирований, в которых занимаются лица старше 65 лет, организовать с применением дистанционного формата работы.";

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"Деятельность организаций, учреждений клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры), учреждений досуга, домов (центров) народного творчества в части предоставления услуг по посещению физическими лицами осуществлять при условии использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социального дистанцирования.

Работу кружков и клубных формирований, в которых занимаются лица старше 65 лет, организовать с применением дистанционного формата работы.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания, за исключением подпунктов 1, 2, 4, 5, абзаца второго подпункта 6, которые вступают в силу с 16 ноября 2020 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







