Распоряжение главы Республики Карелия от 15 ноября 2020 года № 723-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 100202011110001), с изменениями, внесенными распоряжением Главы Республики Карелия от 13 ноября 2020 года № 684-р, следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) обеспечить подвоз работников к месту осуществления трудовых обязанностей и обратно.";

2) в пункте 11.10:

в подпункте 1:

в абзаце третьем после слов "площади торгового объекта" дополнить словами ", за исключением торговых объектов, расположенных на территории городов Петрозаводска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Пудожа, Сортавалы, Костомукши, Олонца, Беломорска, Медвежьегорска, Питкяранты, Сегежи, Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерского, в которых единовременное нахождение посетителей (потребителей) в объекте розничной торговли площадью свыше 200 кв. метров - не более одного посетителя (потребителя) на 30 кв. метров общей площади торгового объекта, в случае если общая площадь торгового объекта составляет менее 200 кв. метров, - не более одного посетителя (потребителя) на 20 кв. метров общей площади торгового объекта";

в абзаце двенадцатом после слов "площади торгового центра (комплекса)" дополнить словами ", за исключением торговых центров (комплексов), расположенных на территории городов Петрозаводска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Пудожа, Сортавалы, Костомукши, Олонца, Беломорска, Медвежьегорска, Питкяранты, Сегежи, Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерского, в которых единовременное нахождение посетителей (потребителей) в торговом центре (комплексе) - не более одного посетителя (потребителя) на 50 кв. метров общей площади торгового центра (комплекса)";

после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

"приостановить доступ посетителей торгового центра (комплекса) в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" посредством использования на территории и в помещениях торгового центра (комплекса) беспроводной технологии Wi-Fi.";

в абзаце десятом подпункта 2 слова "с 00:00 до 06:00 часов" заменить словами "с 23:00 до 06:00 часов";

3) в абзаце четырнадцатом пункта 11.24 слова "не превышая 50 процентов" заменить на слова "не превышая 25 процентов";

4) в абзаце восемнадцатом подпункта 2 пункта 11.27 после слов "батутные центры)" дополнить словами ", за исключением детских игровых центров, а также игровых комнат в торговых центрах (комплексах) расположенных на территории городов Петрозаводска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Пудожа, Сортавалы, Костомукши, Олонца, Беломорска, Медвежьегорска, Питкяранты, Сегежи, Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерского, до 15 декабря 2020 года".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, за исключением подпунктов 2 - 4 пункта 1, которые вступают в силу с 19 ноября 2020 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







