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15.11.2020 13:51
Рубрика: Власть

Косачев ответил на обвинения Польши в адрес России

Текст: Галина Мисливская
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что заявления Варшавы о том, что Москва пытается испортить имидж Польши в Европе не имеют ничего общего с реальностью.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Так он прокомментировал ТАСС слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о том, что Россия пытается выставить Польшу проблемной для ЕС страной и использует для этого разведывательные методы, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки, а также разного рода провокации.

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"Цинично, неприемлемо и не имеет никакого отношения к реалиям", - заявил Косачев.

При этом сенатор подчеркнул, что Польша сама ведет антироссийскую деятельность на уровне государственной политики. "Можно найти десятки, а быть может и сотни официальных заявлений официальных польских политиков, дискредитирующих Россию и дискриминирующих ее репутацию", - сказал он и пояснил, что "смысл такой политики - выставить Польшу в качестве авангарда борьбы "демократического Запада" с "авторитарным Востоком", а также заручиться дополнительной поддержкой союзников в роли "прифронтового государства Польша".

В нынешних "польских стенаниях" нет ничего нового, добавил Константин Косачев.

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