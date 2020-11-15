Косачев ответил на обвинения Польши в адрес России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что заявления Варшавы о том, что Москва пытается испортить имидж Польши в Европе не имеют ничего общего с реальностью.

Так он прокомментировал ТАСС слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о том, что Россия пытается выставить Польшу проблемной для ЕС страной и использует для этого разведывательные методы, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки, а также разного рода провокации.

"Цинично, неприемлемо и не имеет никакого отношения к реалиям", - заявил Косачев.

При этом сенатор подчеркнул, что Польша сама ведет антироссийскую деятельность на уровне государственной политики. "Можно найти десятки, а быть может и сотни официальных заявлений официальных польских политиков, дискредитирующих Россию и дискриминирующих ее репутацию", - сказал он и пояснил, что "смысл такой политики - выставить Польшу в качестве авангарда борьбы "демократического Запада" с "авторитарным Востоком", а также заручиться дополнительной поддержкой союзников в роли "прифронтового государства Польша".

В нынешних "польских стенаниях" нет ничего нового, добавил Константин Косачев.