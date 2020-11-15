Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по телефону обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ход выполнения заявления о прекращении огня и всех военных действий в районе Карабаха. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Отдельное внимание было уделено координации практических шагов сторон указанного заявления в контексте развертывания миротворческого контингента Вооруженных Сил Российской Федерации и организации его работы "на земле", - сообщили в ведомстве.

На Смоленской площади также отметили, что в ходе беседы министры подтвердили необходимость активного привлечения международных организаций, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программы развития ООН, ЮНЕСКО и Международного комитета Красного Креста, для содействия постконфликтному восстановлению, решению гуманитарных задач, а также сохранению религиозного и культурного наследия в регионе.