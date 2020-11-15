Льготная ипотека изменила предпочтения покупателей квартир

Застройщики все чаще предлагают покупателям жилье с отделкой. В некоторых регионах квартиры "под ключ" или с "чистовой отделкой" предлагаются в подавляющем большинстве новостроек.

Купить квартиру с отделкой можно в 2,9 тысячи строящихся домов площадью 34,6 млн кв. метров, сообщает ДОМ.РФ. Это около 35% всего многоквартирного жилья, которое возводится в России. Лидирует по квартирам с отделкой Свердловская область, где такая опция предлагается в 83% нового жилья (по площади). Далее следуют Красноярский край и Ставропольский край (по 62%), Новосибирская область (60%), Воронежская область (59%) и Пермский край (58%).

"На рынке новостроек становится больше качественного жилья, которое по критериям готовности практически не уступает вторичному жилью. В квартиры с ремонтом "под ключ" можно сразу заезжать и жить. В квартирах с предчистовой отделкой все шумные и пыльные ремонтные работы уже проведены застройщиком, покупателю остается определиться с финишными материалами. Это избавляет от необходимости в течение одного-двух лет после покупки квартиры жить в условиях полномасштабного ремонта: не только собственного, но и у соседей", - говорит замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

В последние годы интерес к квартирам с отделкой неуклонно растет, отмечает замдиректора Департамента новостроек "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков. В разрезе всех сделок спрос на них составляет более 60%. Доля таких квартир в Москве составляет более 70% и в основном они представлены в сегменте класса комфорт. "Пять лет назад доля квартир с отделкой составляла не более 50%, а спрос на них был на уровне 30%. Десять лет назад их доля не превышала 10%, а спроса практически не было или он был не более 3-5%", - говорит Кочетков.

Причины такой тенденции эксперты видят в ипотеке с господдержкой. Благодаря снижению ставки на новостройки до 6,5% доля покупок по ипотеке в некоторых жилых комплексах доходит до 80-90%. "У людей, которые берут квартиру в ипотеку, как правило, нет средств, чтобы делать дорогостоящий ремонт. Они только что собрали на первоначальный взнос, ежемесячно вносят платежи, а до постройки дома еще и снимают жилье. А ремонт требует не только денег, но и времени - до полугода. Квартира с отделкой позволяет покупателю сразу переехать в новое жилье или же сдать его в аренду", - говорит руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Разброс доли квартир с отделкой в регионах, по мнению Моора, объясняется возможностями населения взять ипотечные кредиты - если доходы людей позволяют взять ипотеку, то растет и интерес к квартирам с отделкой, на который реагируют застройщики.

К тому же за счет оптовых цен на стройматериалы девелоперам ремонт квартир обходится девелоперам дешевле, цена квартиры с предчистовой и чистовой отделкой увеличивается ненамного, отмечают в ДОМ.РФ. Опция ремонта от застройщика решает давнюю проблему, когда ипотечные заемщики, потратив сбережения на первоначальный взнос, вынуждены были брать еще один - потребительский - кредит на ремонт приобретенной квартиры.

В ближайшем будущем востребованность квартир с отделкой будет расти, считают в ДОМ.РФ. И не только из-за ипотеки, но и потому, что прошлым летом Минстроем были утверждены новые требования к строительству стандартного жилья. Под таким жильем подразумеваются исключительно квартиры с отделкой. В них обязательно наличие напольного покрытия, входной и межкомнатных дверей, стены должны быть выровнены и окрашены либо оклеены обоями.