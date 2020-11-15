Мантуров: Ситуация с лекарствами в России улучшается

Производители лекарств в России максимально нарастили мощности после резкого роста спроса, заявил сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Потребление лекарств в стране выросло в 15 раз, сообщил министр. Ранее в июне ведомство прогнозировало только двукратный рост. Сейчас ситуация улучшилась.

"Сегодня все производители максимально увеличили производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается", - сказал министр.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин продлил процедуру ускоренной регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения COVID-19 до 1 января 2022 года. Это также поможет избежать проблем с поставками препаратов.