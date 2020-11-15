Министр транспорта Виталий Савельев заразился коронавирусом

Глава Минтранса Виталий Савельев заболел коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию. Его обязанности временно будет исполнять первый заместитель министра Александр Нерадько, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат", - пояснили в пресс-службе Минтранса.

Виталий Савельев занял пост министра транспорта 10 ноября, сменив Евгения Дитриха. До этого более 10 лет руководил "Аэрофлотом".