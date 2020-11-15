Минобороны: Режим прекращения огня соблюдается в Нагорном Карабахе по всей линии соприкосновения

В воскресенье находящиеся в Нагорном Карабахе миротворцы 15-й отдельной мотострелковой бригады завершили обустройство наблюдательных постов в зоне ответственности "Север". "В настоящее время контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти - в северной", - сообщило Минобороны РФ вечером 15 ноября в специальном информационном бюллетене на сайте ведомства.

Там сказано, что на Южном Кавказе продолжается оперативное развертывание основных сил наших "голубых касок". По данным ведомства, с 10 ноября военно-транспортная авиация России выполнила в этот регион 118 самолето-рейсов, в том числе 23 - за последние сутки.

В свои зоны ответственности только что прибывшие из России миротворцы попадают через Лачинский коридор - единственную транспортную артерию, связывающую Карабах с Арменией. Там наши военные уже выставили семь временных наблюдательных постов. Их развернули вдоль дороги Забух - совхоз Лысогорский - Зараслы. А управление миротворческими силами идет с нашего командного пункта в Степанакерте. В воскресенье там сообщили, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил РФ, Международного Комитета Красного Креста и государственной службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха", - отмечается в бюллетене.

Еще там говорится, что для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.