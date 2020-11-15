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15.11.2020 15:46
Рубрика: Власть

Минобороны РФ начало формирование гуманитарного центра в Степанакерте

Текст: Юрий Гаврилов
В воскресенье Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что по указанию министра обороны Сергея Шойгу в Степанакерте начали формировать Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Его создание предусмотрено Указом президента России "О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе".
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

По информации военного ведомства, с 14 ноября в составе нашего миротворческого контингента в Степанакерте уже развернута оперативная группа гуманитарного Центра. Ею руководит генерал-майор А.А. Волкова. Ее задача - обеспечивать безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах. Такая работа нашими "голубыми касками" уже ведется. Так, в минувшую субботу они сопровождали проезд через Лачинский коридор 9 автобусов с 250 беженцами. А в воскресенье выполняют ту же миссию уже с 19 автобусами, в которых едет 475 человек.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Сообщается, что формирование Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте в полном объеме будет завершено до 20 ноября. С этого дня Центр приступит к выполнению всего комплекса возложенных на него задач гуманитарного реагирования. "В рамках этой работы 15 ноября 2020 года для наращивания группировки формируемого Центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав ведомственного центра оперативного реагирования", - отметили в Национальном центре управления обороной РФ.

Там добавили, что в ближайшее время состав гуманитарного Центра увеличится, в том числе за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России и представителей других федеральных органов исполнительной власти РФ.

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