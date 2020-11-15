"Окна будущего" сделают из дерева

Прозрачный материал из дерева разработали американские ученые. Его уже называют "окном будущего". Он гораздо прочней, безопасней, экономичней и эффективней, чем обычное оконное стекло. И что крайне важно, экологичней, так как производство традиционного стекла связано с выбросами огромных количеств вредных веществ. Об этой разработке сообщает издание Daily Mail.

Надо отметить, что идея прозрачного дерева не нова, ее давно пытаются воплотить в жизнь многие лаборатории. Например, такие эксперименты проводились еще 90-х годах в Германии, а несколько лет назад в Швеции. Технология превращения дерева в стекло, в принципе, стандартна. Сначала надо удалить лигнин, компонент клеток древесины, после чего она становится белой. А чтобы добиться прозрачности, добавляют различные полимеры. Материал получался прочным, но все же по прозрачности до обычного стекла ему было далеко. Так что скорей он был альтернативой матовым стеклам.

Поэтому можно сказать, что американские ученые совершили прорыв. Им удалось найти полимер, который позволил превратить дерево в стекло, которое прозрачно как оконное. Кроме того, оно сгибается и не раскалывается даже при сильных ударах.

В основе "окна будущего" бальсовое дерево, которое растет в Южной Америке. Оно уникально само по себе. Дерево не только растет намного быстрей по сравнению со многими другими, но и является самым легким в мире. Толстое бревно длиной пять метров без особых усилий может перенести практически любой человек.

Уникальные свойства бальса известны еще с древних времен. Например, инки делали из него плоты и каноэ для совершения продолжительных походов. Из этого дерева был сделан Кон-Тики - знаменитый плот норвежца-путешественника Тура Хейердала, приплывшего к Полинезийским островам через Тихий океан.