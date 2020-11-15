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15.11.2020 08:55
Рубрика: В мире

Ориентир развития провинции Цзянсу - экология и экономика

Провинция Цзянсу стала 13-м местом, куда председатель КНР Си Цзиньпин отправился с инспекцией в этом году и первым - после 5-го пленума ЦК КПК 19-го созыва. Туда глава КНР направился после участия в торжествах по случаю 30-летия района Пудун в Шанхае, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Загрязненные территории по берегам Янцзы превратились в озелененные парковые зоны. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Загрязненные территории по берегам Янцзы превратились в озелененные парковые зоны. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Загрязненные территории по берегам Янцзы превратились в озелененные парковые зоны. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

12 ноября во второй половине дня Си Цзиньпин прибыл в город Наньтун, посетил район Ушань, где ознакомился с тем, как продвигается работа по комплексному упорядочению берега реки Янцзы и запрету на рыбную ловлю в ее акватории. За последнее время здесь были демонтированы 53 незаконно возведенных причала, закрыты два химических парка и 396 химических предприятий.

"В прошлом загрязненные места превратились в озелененные парковые зоны", - отметил Си Цзиньпин, добавив, что счастливая жизнь достигается благодаря усердному труду. Он также подчеркнул, что район дельты Янцзы - это ведущее звено для развития экономического пояса водной артерии.

Во второй половине дня 13-го ноября Си Цзиньпин прибыл в Янчжоу. В культурно-экологическом парке Саньвань он ознакомился с благоустройством окружающей среды на берегах Великого канала, защитой и охраной его культурного наследия. В феврале прошлого года в Китае был обнародован "План использования и защиты культурного наследия Великого канала". В июле прошлого года под руководством Си Цзиньпина прошло совещание Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ, по итогам которого был принят проект по созданию культурных парков Великой китайской стены, Великого канала и Великого похода. В соответствии с этим документом, культурный парк Великого канала протянется на восемь городов и провинций. Основное строительство будет завершено к 2023-му году, а основную инфраструктуру на участке в Цзянсу планируют завершить уже к концу 2021-го.

Второй остановкой председателя КНР Си Цзиньпина в Янчжоу стал гидроузел Цзянду. Он ознакомился, как идет планирование и строительство восточной линии проекта по переброске воды с юга на север Китая, а также об эксплуатации гидроузла. В предложениях на следующую пятилетку, принятых на 5-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва, говорится о необходимости усовершенствования управления и защиты экосистемы канала Юньхэ, а также других важных рек, озер и водно-болотных угодий. И о важности строительства культурных парков в районе Великой китайской стены, Великого канала, мест Великого похода и реки Хуанхэ, развития экономического пояса реки Янцзы. В ходе поездки Си Цзиньпин обратил внимание на экологическую трансформацию модели экономического развития.

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