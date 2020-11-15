Почему детективы любят и дети, и взрослые?

Детективы обладают феноменальной притягательной силой, устоять перед которой не могут ни дети, ни взрослые. И уже мало кого удивляет, когда любимые детские книжные герои неожиданно начинают расследовать загадочные преступления. Именно так произошло с девочкой Конни, лучшим другом европейских и уже российских детей. Шутка ли, в мире продано более пяти миллионов книг. В новых книгах популярной немецкой серии с 20-летней историей "Лучший друг Конни" главная героиня взрослеет и идет в школу. Вместе с повзрослевшими читателями ей предстоит узнать, что такое дружба, ревность, школьные интриги. Но хитом среди новинок, к удивлению сотрудников издательства "Альпина.Дети", стал именно детектив. Почему так? Разбираемся вместе с редактором детских книг, писателем и психологом.

Фото: Предоставлено издательством "Альпина Паблишер"

Маша Шалунова, мама и редактор детской литературы:

- В детективах мне нравится накал страстей, игра разума, внимание к деталям. Когда ты вслед за автором раскручиваешь клубок событий и, наконец, разгадываешь, кто же преступник, получаешь огромный заряд удовлетворения. Ты смог решить загадку, ты молодец!

Думаю, взрослых читателей привлекает разнообразие современных детективов: их очень много на рынке, причем английские, немецкие, французские и американские авторы пишут по-разному. А еще сейчас много визуальных вариантов детектива, всяких ребусов и головоломок - текстовых, числовых, графических. Это не дает мозгу закоснеть, помогает смотреть на задачку с разных сторон.

Сын пока не выделяет для себя любимый жанр, но, когда я принесла домой стопку новых книг, "Детектива Конни и кражу в школе" он схватил в первую очередь. Мне кажется, причина симпатии к детективам примерно та же, что и у меня: загадка, тайна, динамичный сюжет и радость угадывания. Хотя, конечно, угадывает не всегда.

Что почитать?

"Зверский детектив" Анны Старобинец

"33 несчастья2 Лемони Сникет

"Огурчик и Фасоль" Юрга Обриста

Яна Летт, писатель:

До недавнего времени я была равнодушна к детективам - редкие эпизоды не в счет. Но пару лет назад, работая над романом с детективной линией "Мир из прорех. Другой город", я осознала, что не справляюсь. Для того, чтобы закрутить интригу самой, следовало поучиться у мастеров, и я погрузилась в миры Пуаро, мисс Марпл, Шерлока Холмса. А потом сама не заметила, как превратилась в большого поклонника Агаты Кристи.

Мне кажется, детектив - один из самых сложных жанров. Нужно писать, с одной стороны, достаточно динамично и увлекательно, а с другой - неспешно, чтобы успеть развесить все крючки, вплавить в текст все намеки. Кроме того, авторы хороших детективов обладают очень нетривиальным стилем мышления. Редкий писатель сможет не только придумать оригинальное преступление, но и наметить множество троп и мотивов, ведущих к разгадке! Думаю, особого рецепта по написанию классного детектива не существует - он универсален для всех жанров: много читать (в данном случае, не только детективов, но и криминальных хроник и специализированной литературы) и много писать.

Что почитать?

"Десять негритят" и другие произведения Агаты Кристи

"Приключения Шерлока Холмса" Артура Конан Дойля

"Убийство на улице Морг" Эдгара Аллана По (считается, что именно этот рассказ положил начало детективу как жанру)

Валерия Суворова, психолог, гештальт-терапевт

Собирать большую картину из маленьких пазлов - это не просто увлекательное занятие, а главное свойство нашей психики. Мы воспринимаем мир целостными формами - гештальтами, которые необходимо закрывать. Например, если вы нарисуете только вершины квадрата, и спросите у вашего друга, что это - скорее всего, он догадается, потому что его психика не смирится с незавершенной картинкой. А после экзамена вы всегда будете лучше помнить те задания, которые вам не удалось выполнить до конца.

Детективная история тоже захватывает читателя своей раздробленностью, многозначностью, недосказанностью. Она, как нерешенная задача или несобранный пазл, зудит и чешется - так гештальт требует своего завершения. Это свойство проявляется на протяжении всей жизни, поэтому детективы любят как дети, которые только начинают исследовать мир, так и взрослые.

Что почитать?

"Хладнокровное убийство" Трумен Капоте

Рассказы Рэя Брэдбери