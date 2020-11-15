Президент Перу объявил об отставке

Президент Перу Мануэль Мерино, сменивший на этом посту Мартина Вискару, ушел в отставку на фоне продолжающихся протестов. Эту должность политик занимал менее недели, сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

9 ноября президент Мартин Вискару был признан недееспособным. Конгресс Перу проголосовал за его импичмент из-за обвинений во взяточничестве во время пребывания на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах.

На следующий день должность президента страны занял спикер Конгресса Мерино. После этого страну потрясли протесты, продолжающиеся уже шесть дней.