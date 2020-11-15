Путин пошутил о мерах безопасности с военными

Президент Владимир Путин начал совещание с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса с шутки. Совещание прошло в Сочи на этой неделе, кадры показали сегодня в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

Владимир Путин вошел в зал и увидел, что его кресло стоит особняком, на расстоянии от остальных. В связи с эпидемиологической обстановкой в сочинской резиденции президента были введены особые меры, сообщают "Вести.ру".

"Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?" - пошутил президент, увидев такую рассадку. "Владимир Владимирович, мы вас боимся", - не остался в долгу министр обороны Сергей Шойгу.