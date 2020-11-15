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15.11.2020 23:35
Рубрика: Общество

Прием на расстоянии

Центры для лечения на дому пациентов с COVID-19 проверены в столице
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 257(8311)
Минздрав России рекомендовал регионам организовать на дому лечение больных, которым позволяет их состояние. Для наиболее эффективной медпомощи на местах предложено создать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19, а также применят телемедицинские технологии. Для многих областей и краев страны сейчас, когда в стране снова идет рост заболеваемости коронавирусом, а свободных коек в стационарах остается все меньше, это может быть выходом из сложившейся ситуации.

Речь идет о технологиях, которые столица широко использует с апреля и уже убедилась в их эффективности. Компьютерные центры для диагностики коронавируса у больных, которые лечатся на дому, в Москве организовали на базе 48 поликлиник. Благодаря их появлению город смог на пике пандемии обеспечить быструю и доступную диагностику пациентов с подозрением на COVID-19. Высокое качество исследований позволяло выявлять заболевание на раннем этапе, вовремя назначать соответствующее лечение и таким образом помогало, с одной стороны, избежать тяжелых случаев, а с другой - снизить нагрузку на стационары. Ведь именно томография легких нередко становится решающим аргументом при постановке диагноза. Эксперты утверждают: чувствительность КТ составляет 92-97%. Но способ этот не только точный, но и быстрый - результат его бывает готов буквально за 15 минут. За все время работы в КТ-центрах провели более 300 тысяч КТ-исследований. Как отметила заммэра Москвы по соцвопросам Анастасия Ракова, это в три раза больше, чем было проведено таких исследований за весь прошлый год.

Фото: Getty Images
В каких случаях COVID-19 можно лечить в домашних условиях

Если же больного госпитализируют, в стационаре ему снова делать КТ не нужно. Благодаря тому, что все лечебные учреждения подключены к единому радиологическому информационному сервису, снимки, сделанные амбулаторно, могут посмотреть и врачи стационара и, не теряя времени, начать лечение. 22 КТ-центра продолжают в Москве работать и сейчас. Помимо КТ там консультирует терапевт, он назначает пациентам дополнительные обследования: анализ крови, ЭКГ, тест ПЦР, пульсоксиметрию. А после постановки диагноза здесь же выдают бесплатные лекарства. Когда же начнется лечение, к контролю за состоянием пациента подключается центр телемедицинских технологий: 150 врачей, 40 операторов и 15 администраторов обеспечивают круглосуточную связь со всеми пациентами. Но если в апреле они помогали в лечении только заболевшим коронавирусом, то сейчас контролируют и самочувствие добровольцев, испытывающих на себе первую российскую противокоронавирусную вакцину. Как это выглядит? У каждого доктора перед собой два компьютера: один для связи с пациентом, второй подключен к системе ЕМИАС, а значит, и к электронной медкарте больного. Поэтому спрашивать, какие имеются хронические заболевания, врачу не нужно - вся история болезни перед глазами.

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