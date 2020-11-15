Минприроды рассказало, куда делись тамбовские волки

Волки полностью оставили Тамбовскую область. Зверь, ставший символом региона, здесь больше не обитает. По данными Минприроды, в этом году ни одного серого санитара леса на Тамбовщине не обнаружено. Правда, и до этого их там было немного: начиная с 2010 года популяция волков никогда не превышала четырех особей. Но полный ноль зафиксирован впервые.

"Никакого экологического бедствия в связи с отсутствием волка в регионах с высокой численностью населения, в том числе в Тамбовской области, нет, - заверили в Минприроды. - Его роль выполняет лисица. Регион просто не является оптимальным для обитания волка. Кроме того, биологические особенности вида, в частности площадь стайных участков, подразумевают, что волки могут находиться на территории Тамбовской области не постоянно, время от времени посещая свои охотничьи угодья. Таким образом их численность может периодически возрастать за счет захода из сопредельных областей".

Ранее специалисты охотуправления Тамбовской области отчитались, что в этом году зарегистрировали в регионе всего двух волков. Правда, сразу же оговорились, что учет этот весьма приблизительный.

Подробнее о том, что случилось с тамбовскими волками, читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".