Платформа #Москвастобой запустит цикл онлайн-туров по музеям

На следующей неделе медиаплатформа #Москвастобой вместе с музейными площадками запустит серию видеоэкскурсий. Посмотреть выставки и экспозиции сможет любой желающий.

С просьбой поддержать интерактивные проекты на городских ресурсах обратились представители музеев на онлайн-встрече с заммэра Натальей Сергуниной. "Обязательно вас поддержим. Присылайте свои идеи в департамент культуры и комитет по туризму Москвы. Проработаем каждое ваше предложение", - сказала Сергунина.

Первые познавательные онлайн-мероприятия в музеях стартуют на платформе #Москвастобой 18 ноября. Чтобы посмотреть экскурсию, регистрироваться не нужно.