Поезда-шаттлы свяжут терминалы аэропорта Шереметьево

Самый быстрый способ добраться до терминалов Е, D, F аэропорта Шереметьево - сесть в аэроэкспресс на Белорусском вокзале и доехать за 40 минут. К северным терминалам А, В, С поезд не ходит, поэтому пассажиры вынуждены, выйдя из поезда, ждать на улице автобус или вызывать такси. Такая пересадка с легкой сумочкой в руках не слишком утомительна, а вот с чемоданами и ребенком путь до самолета превращается в отдельное путешествие. Выбрать сразу автомобиль из Москвы до аэропорта рискованно - можно застрять в пробках. Улучшить транспортную доступность северных терминалов аэропорта должна новая железнодорожная ветка. Как идет ее строительство, выяснили корреспонденты "РГ".

Строящаяся ж/д ветка с высоты птичьего полета напоминает подкову, она идет вдоль летного пути. Общая ее протяженность 4,2 километра, из них половина идет по земле, другая - по эстакадам. Первая эстакада длиной 600 метров станет развилкой между действующей железной дорогой, ведущей из Москвы в терминал Е, и новой трассой в терминал В. Сейчас здесь уже укладывают железнодорожное полотно. Строителей немного, помогает им специальный железнодорожный кран.

Как рассказал "РГ" начальник путевой машинной станции №58 Саян Бадонов, новый кран экономит время и силы железнодорожных строителей. С виду кран - это робот на больших колесах, за которым тянутся несколько вагонов с заготовками. Внутри крана и в вагонах сложены стопками ресошпальные решетки: две рельсы с прилаженными к ним шпалами. Управляет краном машинист с помощью джойстика, какой бывает в детских игрушках. Вот машинист нажимает на рычажок, кран специальными устройствами захватывает из своих недр верхнюю решетку. Поднимает эту 25 метровую и 18 тонную конструкцию, выносит стрелой вперед, примеряется и опускает. Пара строителей стягивает новый кусок полотна с уже уложенным. После этого кран проезжает по новым рельсам, подцепляет из своих недр следующую решетку и процесс повторяется.

На одну такую операцию уходит не более 20 минут. Как заканчиваются решетки, этот же кран перетаскивает заготовки из вагона, следующего за ним. По данным Бадонова, как только работу завершат, шпалы засыплют специальной крупной щебенкой, затем натянут провода и можно пускать составы. А вот вторая эстакада новой ж/д ветки только строится, она пройдет на уровне 10-12 метров над Шереметьевским шоссе.

Как рассказал "РГ" руководитель проекта Алексей Воронков, автомобилисты могут не бояться ездить под поездами. Конструкция эстакады очень надежная, общий вес - 25 тысяч тонн, это половина корабля Титаника. "Утонуть наша эстакада не сможет: айсберга и океана нет, а вес поезда с пассажирами для нее - пушинка", - сказал Воронков.

Поезда будут прибывать на вокзальный комплекс, который врежут в существующий переход от терминала В к многоярусному паркингу. На вокзале кроме перронов будут зоны досмотра и ожидания, турникеты и кассы. По графику весной здание вокзала будут врезать в переход, а в конце 2021 года начнут обкатывать новую дорогу, затем пустят поезда-шаттлы. Интервал в движении не превысит 15 минут.

Как пояснил "РГ" начальник Московской железной дороги Михаил Глазков, новая связка сократит время прибытия пассажиров, добавит комфорта и облегчит перемещение между югом и севером аэропорта. "Пассажир садится в Москве и едет на аэроэкспрессе до аэропорта, пребывает в южный терминал, переходит в шаттл и доезжает до северного терминала. После запуска этой линии планируем вообще соединить новый северный участок с Москвой, - рассказывает Глазков. - Проложим 1,5 километра пути в сторону Савеловского направления МЖД. Тогда пассажиру не понадобится даже пересаживаться. Он в Москве выберет аэроэкспресс следующий до нужного терминала".

О сроках пока не сообщается, однако уже известно, что с открытием прямого сообщения между северным терминалом и Москвой, количество аэроэкспрессов, всего курсирующих до Шереметьево, составит 72 пары в сутки.