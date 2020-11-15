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15.11.2020 18:17
Рубрика: Власть

Юрий Трутнев оценил строительство благовещенского аэропорта

Зампред правительства-полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев совместно с главой Амурской области Василием Орловым посетили строительство взлетно-посадочной полосы и нового терминала аэропорта "Игнатьево" г. Благовещенска.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Юрий Трутнев рассказал о проблемах и достижениях ДФО

В ходе визита обсудили проведенные работы и готовность подрядчиков работать в зимний период. Новая взлетно-посадочная полоса позволит аэропорту принимать современные воздушные суда без ограничений по взлетной массе, а значит, большей вместимости, нагрузки и более высокого класса, сообщил глава региона. "Это позволит привлекать новые авиакомпании и работать по плоским тарифам. Возведение будет завершено в 2022 году", - сказал он.

Строительство взлетно-посадочной полосы должно было быть завершено в ноябре 2021 года. В связи с корректировкой проектной документации и выходом экспертизы работы будут завершены в ноябре 2022 года. Сейчас строительная готовность проекта составляет 12%. Отставание от графика работ связано с корректировкой проектно-сметной документации, разработанной в 2015 году, повторным прохождением государственной экспертизы, а также в связи с неблагоприятными погодными явлениями в текущем году, объяснил представитель подрядной организации.

"Не должно быть так, что начинается проект, а потом получается, что он должен быть дороже. Понимаю, если бы здесь копнули экскаватором, обнаружили, что здесь что-то есть такое, что влияет на проект, но ведь ничего такого не произошло. А цена проекта увеличилась на 20%. Срок выполнения работ сдвинулся на год. Если ситуация такова, что люди проектируют, а потом за ними нужно корректировать документацию и проектировать второй раз, то надо лишать такие институты лицензии, они не должны дальше иметь право ничего проектировать. Надо соответствующие решения принимать. К подрядчику у меня вопросов нет. Надеюсь, что больше переносов по строительству взлетно-посадочной полосы больше не будет", - резюмировал Трутнев.

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