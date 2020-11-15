В Приамурье легковой автомобиль столкнулся с поездом

В Белогорском районе Амурской области иномарка столкнулась с пассажирским поездом, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, девушка -пассажирка автомобиля - погибла, еще трое с травмами госпитализированы.

Трагедия произошла утром в воскресенье в 5.40 по местному времени. Водитель легкового автомобиля, нарушив ПДД, выехал на железнодорожные пути. Несмотря на то, что машинист поезда №325 сообщением "Хабаровск - Нерюнгри" предпринял экстренное торможение, трагедии избежать не удалось.

На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются обстоятельства произошедшего.