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15.11.2020 17:00
Рубрика: Происшествия

В башкирском озере нашли вмерзшее в лед тело рыбака

Текст: Гульназ Данилова

На озере Атавды в Абзелиловском районе республики обнаружено тело 50-летнего рыбака, вмерзшее в лед. Как уточнили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел из-за тонкого льда.

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- Его толщина всего четыре-пять сантиметров. Поэтому очевидно, что он не выдержал веса рыбака. Мужчина провалился под лед и утонул, отойдя на сто метров от берега, - сообщили подробности в пресс-службе ведомства. - В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться следствию.

Спасатели предупреждают: выходить на лед до наступления устойчивых морозов опасно для жизни. Чаще всего этим правилом пренебрегают рыбаки, дети, оставленные без присмотра и люди, пытающиеся сократить путь, двигаясь через водоем.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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