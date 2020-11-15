В башкирском озере нашли вмерзшее в лед тело рыбака

На озере Атавды в Абзелиловском районе республики обнаружено тело 50-летнего рыбака, вмерзшее в лед. Как уточнили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел из-за тонкого льда.

- Его толщина всего четыре-пять сантиметров. Поэтому очевидно, что он не выдержал веса рыбака. Мужчина провалился под лед и утонул, отойдя на сто метров от берега, - сообщили подробности в пресс-службе ведомства. - В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться следствию.

Спасатели предупреждают: выходить на лед до наступления устойчивых морозов опасно для жизни. Чаще всего этим правилом пренебрегают рыбаки, дети, оставленные без присмотра и люди, пытающиеся сократить путь, двигаясь через водоем.