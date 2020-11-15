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15.11.2020 15:30
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае водитель опрокинул авто Росгвардии, уходя от ДПС

Текст: Юлия Потапова

В городе Ужур задержан водитель, который, пытаясь скрыться от сотрудников дорожно-постовой службы, врезался в служебный автомобиль Росгвардии.

Фото: vk.com/gibddkareliya
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Сообщение от экипажа ДПС о машине ВАЗ 2106, водитель которой, по всей видимости, сел за баранку нетрезвым, наряд группы задержания вневедомственной охраны получил в воскресенье утром. Автоинспекторы патрулировали в тот момент улицы и бросились на помощь коллегам. "Шестерку", преследуемую сотрудниками ДПС, росгвардейцы заметили в районе перекрестка улиц Победы социализма и Дзержинского.

Водитель легковушки, не реагируя на неоднократные требования инспекторов остановиться, скорости не сбавил. "Шестерка" приближалась к автомобилю Росгвардии сзади. В конце концов произошло столкновение, и от удара патрульная машина перевернулась.

- В результате ДТП сотрудники вневедомственной охраны и водитель ВАЗ 2106, пытавшийся уйти от погони, получили телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю. - В отношении 31-летнего водителя инспекторы ГИБДД составили административные материалы по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Нарушителю предстоит медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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