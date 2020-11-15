В Ставрополе из горящего дома эвакуировали 200 человек

В Ставрополе произошел пожар в многоквартирном шестиэтажном доме по улице Пригородная, 235/2. Огонь охватил две квартиры на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную смену в 13.45 дня. Незамедлительно на место были отправлены силы спасателей.

- Площадь пожара предварительно составляет 70 квадратных метров, подразделения работают по "1 бис", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю. - Из здания эвакуировали около 200 человек. К сожалению, есть пострадавшие - двое мужчин. С термическими ожогами они доставлены центральную районную больницу.

В 14.11 открытое горение удалось локализовать. Всего к ликвидации пожара привлекли 55 человек и 17 единиц спецтехники.