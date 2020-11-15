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15.11.2020 15:07
Рубрика: Происшествия

В Ставрополе из горящего дома эвакуировали 200 человек

Текст: Анна Юркова
Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

В Ставрополе произошел пожар в многоквартирном шестиэтажном доме по улице Пригородная, 235/2. Огонь охватил две квартиры на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Фото: rzn.info
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По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную смену в 13.45 дня. Незамедлительно на место были отправлены силы спасателей.

- Площадь пожара предварительно составляет 70 квадратных метров, подразделения работают по "1 бис", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю. - Из здания эвакуировали около 200 человек. К сожалению, есть пострадавшие - двое мужчин. С термическими ожогами они доставлены центральную районную больницу.

В 14.11 открытое горение удалось локализовать. Всего к ликвидации пожара привлекли 55 человек и 17 единиц спецтехники.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь

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