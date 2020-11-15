Синоптики дали прогноз для центра европейской части России

Несмотря на минусовые ночные температуры снега в ближайшую неделю в центре и на юге европейской части России не будет. Об этом рассказали в Гидрометцентре страны.

"Две трети Северо-Западного федерального округа заняты снегом, но на остальной территории снега в ближайшие пять-семь дней мы не прогнозируем", - цитирует РИА Новости научного руководителя службы Романа Вильфанда.

Погоду на юге и в центре Европейской России сейчас определяет антициклон. Именно он и не дает сформироваться условиям для выпадения снега. Средняя дата установления снежного покрова для этой части страны - конец ноября, напомнил синоптик.