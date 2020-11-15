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15.11.2020 02:23
Рубрика: Общество

Синоптики дали прогноз для центра европейской части России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Несмотря на минусовые ночные температуры снега в ближайшую неделю в центре и на юге европейской части России не будет. Об этом рассказали в Гидрометцентре страны.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали, будет ли грядущая зима теплой и бесснежной

"Две трети Северо-Западного федерального округа заняты снегом, но на остальной территории снега в ближайшие пять-семь дней мы не прогнозируем", - цитирует РИА Новости научного руководителя службы Романа Вильфанда.

Погоду на юге и в центре Европейской России сейчас определяет антициклон. Именно он и не дает сформироваться условиям для выпадения снега. Средняя дата установления снежного покрова для этой части страны - конец ноября, напомнил синоптик.

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