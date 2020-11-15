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15.11.2020 13:15
Рубрика: Происшествия

В Калининграде произошло массовое отравление школьников

Текст: Марина Ледяева

В Калининграде региональный следком начал доследственную проверку по сообщениям в соцсетях о массовом отравлении детей после посещения школьной столовой.

Фото: pixabay.com
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Как сообщает ведомство, за медицинской помощью обратились семеро школьников. У шести из них предварительно диагностирован энтероколит, еще одному ученику поставили ОРВИ.

Вместе со специалистами Роспотребнадзора следователи осмотрели школьную столовую, изъяли для исследования пробы продукции, сырья, воды и смывов. Обследованы сотрудники организации, которые по договору работают в школьном пищеблоке.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, речь идет о калининградской средней школе №11. Пострадавшие дети жаловались на тошноту и рвоту, окончательный диагноз будет поставлен после лабораторного обследования.

Надзорный орган приостановил работу школьной столовой и распорядился провести дезинфекцию в помещениях пищеблока, столовой, классах и других местах общего пользования.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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