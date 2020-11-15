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15.11.2020 13:20
Рубрика: Происшествия

В Карелии в лобовом ДТП пострадали семь человек и один погиб

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: vk.com/gibddkareliya Фото: vk.com/gibddkareliya
Фото: vk.com/gibddkareliya

В Карелии в воскресенье произошло серьезное ДТП. Пострадали семь человек, один погиб, сообщили в группе в соцсети республиканской ГИБДД.

Фото: iStock
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Авария случилась около 10.30 на 12-м километре региональной автодороги Кондопога - Кончезеро. По непонятным пока причинам, одна из машин выехала на полосу встречного движения, где столкнулась лоб в лоб с другим легковым автомобилем. От удара УАЗ опрокинулся на крышу.

Травмы получили семь человек, включая 11-летнего мальчика. Всех их госпитализировали. Погибла пассажирка иномарки.

На месте ЧП работают сотрудники госавтоинспекции, которые выясняют причины дорожно-транспортного происшествия.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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