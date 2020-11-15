В Карелии в лобовом ДТП пострадали семь человек и один погиб

В Карелии в воскресенье произошло серьезное ДТП. Пострадали семь человек, один погиб, сообщили в группе в соцсети республиканской ГИБДД.

Авария случилась около 10.30 на 12-м километре региональной автодороги Кондопога - Кончезеро. По непонятным пока причинам, одна из машин выехала на полосу встречного движения, где столкнулась лоб в лоб с другим легковым автомобилем. От удара УАЗ опрокинулся на крышу.

Травмы получили семь человек, включая 11-летнего мальчика. Всех их госпитализировали. Погибла пассажирка иномарки.

На месте ЧП работают сотрудники госавтоинспекции, которые выясняют причины дорожно-транспортного происшествия.