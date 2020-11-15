На курортах Кубани появились "зимние пляжи"

В курортных городах Кубани начали обустраивать на пляжах зоны отдыха для туристов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Глава края отметил: несмотря на то, что летний сезон на Кубани официально завершился первого ноября, гостей на побережье по-прежнему очень много. И связано это, прежде всего, с разнообразием отдыха и туристических продуктов.

- Мы стараемся создать комфортные условия для круглогодичного отдыха. Поэтому главы некоторых курортных муниципалитетов уже начали обустраивать в межсезонье зоны отдыха. Устанавливают лавочки, беседки, деревянные настилы, чтобы наши гости могли комфортно отдохнуть на берегу, подышать морским воздухом, полюбоваться пейзажами. Уверен, такие места будут пользоваться спросом не только у туристов, но и среди местных жителей, - написал на своей официальной странице ВКонтакте Вениамин Кондратьев.

Первые зимние зоны отдыха появились на пляжах Анапы и Сочи. С начала ноября здесь установили скамейки, беседки и настилы. Так что подобный опыт, возможно, станет примером для организации пляжного пространства в других приморских городах.

По данным министерства туризма с начала года край посетило более 10,2 миллиона гостей, до конца года ожидается еще около миллиона отдыхающих. Безусловно, пандемия сказалась на количестве путешественников: их стало на 36 процентов меньше, чем в прошлом году. Однако именно в это время гости открыли для себя отдых на юге с новой стороны. Если ранее курорты края ассоциировались только с отпуском на море, то теперь в тренде познавательный туризм, оздоровительный отдых и восстановительные программы. Кроме того, в горах Сочи на новогодние праздники отели практически полностью забронированы, включая дополнительные места. Тогда как открытие зимнего сезона планируется только 18 декабря.