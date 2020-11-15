Онколог рассказал, как отличить ложные симптомы рака от настоящих

Существует простой способ уменьшить риск ошибочного диагноза онкозаболеваний. Как рассказал Пятому каналу онколог Михаил Мяснянкин, диагностировать рак у пациента специалист может из-за повышения онкомаркера. Но даже если фиксируется такое повышение в два-три раза, оно не указывает на обязательное наличие в организме патологического онкологического процесса.

"Зачастую это может быть связано с абсолютно доброкачественными процессами", - отмечает эксперт. Диагноз может быть предварительным, но при этом он встревожит человека. В таких случаях онколог рекомендует обратиться к нескольким врачам. Разные мнение помогут избежать ошибки.

"Иногда патоморфолог пишет "подозрение на опухоль". Естественно, пациент начинает тревожиться с таким диагнозом. Правила хорошего тона в настоящий момент говорят о том, что можно и даже нужно получать второе мнение. Оно может говорить совершенно о другом доброкачественном процессе", - отмечает Михаил Мяснянкин.

Также он рассказал о часто встречающейся самодиагностике онкозаболеваний. При этом человек на основе полученной в интернете информации ищет и обнаруживает у себя симптомы рака. Онколог посоветовал обращаться к специалистам, чтобы пройти обследование должным образом.