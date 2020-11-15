Стало известно о возбуждении дела против мэра Волгодонска

Глава администрации Волгодонска в Ростовской области Виктор Мельников стал фигурантом уголовного дела, сообщает ТАСС.

При этом официальной информации по этому поводу правоохранительные органы региона не дают.

Источник отмечает, что дело завели по статье 286 Уголовного кодекса РФ ("Превышение должностных полномочий").

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области провели обыск у подозреваемого.