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15.11.2020 17:03
Рубрика: Происшествия

Стало известно о возбуждении дела против мэра Волгодонска

Текст: Роман Мерзляков (Ростов-на-Дону)
Фото: Пресс-служба администрации Волгодонска Фото: Пресс-служба администрации Волгодонска
Фото: Пресс-служба администрации Волгодонска

Глава администрации Волгодонска в Ростовской области Виктор Мельников стал фигурантом уголовного дела, сообщает ТАСС.

Бывший челябинский вице-губернатор подал в суд на осужденного мэра

При этом официальной информации по этому поводу правоохранительные органы региона не дают.

Источник отмечает, что дело завели по статье 286 Уголовного кодекса РФ ("Превышение должностных полномочий").

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области провели обыск у подозреваемого.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Борьба с коррупцией

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