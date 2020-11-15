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15.11.2020 15:19
Рубрика: Происшествия

В единственной на Кубани женской колонии открыли курсы парикмахеров

Текст: Владимир Аносов (Краснодарский край)

В женской колонии ИК-3 в поселке Двубратском Краснодарского края, где сейчас отбывают срок около 600 женщин, открыли курсы парикмахеров-стилистов.

Преобладающие статьи у осужденных - тяжкие и особо тяжкие: незаконный оборот наркотиков, убийство, нанесение тяжких увечий, разбой, мошенничество. Женщинам в условиях неволи гораздо труднее, чем мужчинам. И все службы в колонии нацелены на то, чтобы подготовить подопечных к свободе.

Класс, где обучают на парикмахеров, оборудован не хуже городских салонов красоты. На двух стенках весят зеркала с дополнительным освещением, фотографии модниц и модников, есть столешницы, инструменты для стрижки и укладки волос, фены и удобные кресла. В углу комнаты стоят столы и стулья для занятий теорией. На полках - манекены, на которых можно тренироваться укладывать волос или заплетать косу. Их, кстати, сделали сами заключенные. Установлены две специальные раковины с креслами для мытья головы. Есть краски, лаки и шампуни.

Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
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- Это первый набор девушек на курсы парикмахеров-стилистов, - поясняет мастер производственного обучения Наталья Гарбузова. - Всего в группе 25 человек. Срок обучения - пять месяцев. Выдается государственное свидетельство об окончании курсов дополнительного образования по программе "Парикмахер-стилист" третьего класса. Обучение бесплатно.В программу входит обзор инструментов, правила и техника безопасности работы с ними. Рассматриваем базовые техники стрижки, такие как линия, градуировка и слои. Объясняем, как должен стоять мастер и держать инструмент. Отрабатываем на учебных головах слои на удлинение к затылку, вогнутые и круглые слои и многое другое. Сейчас очень много молодых людей, которые хотят иметь не простую, а стильную прическу. Настоящему парикмахеру в наши дни приходится изворачиваться в прямом смысле слова. Клиент пошел избалованный, поэтому программа обучения расширенная. Уже выстраиваются очереди на запись в последующие группы.

К сожалению, не всем учеба легко дается. Но многие женщины понимают, что это их шанс после освобождения вернуться к нормальной жизни.

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