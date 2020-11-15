Пропавшую в Асбесте школьницу нашли мертвой

11-летнюю девочку из города Асбеста Свердловской области, пропавшую днем 12 ноября, нашли мертвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт".

Как пояснили в ГУ МВД по Свердловской области, с заявлением мать девочки обратилась через сутки после пропажи ребенка. Школьница ушла гулять и не вернулась.

Сначала семья пыталась искать ее самостоятельно, но вскоре родственники поняли, что не справятся. В операции принимали участие 110 человек: полицейские, сотрудники ЧОП, волонтеры, таксисты, кинологи с собаками.

Следственный отдел по городу Асбесту СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело об убийстве малолетней.