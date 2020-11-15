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15.11.2020 11:14
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области при пожаре погибли четыре человека

Текст: Ольга Штейн

В Челябинской области при пожаре погибла семья из четырех человек.

В ЯНАО зафиксировали разлив нефти после пожара на трубопроводе

Трагедия случилась в городе Пласт. Сообщение о возгорании в частном жилом доме поступило в 5:21 утра, рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин, женщины и девятилетней девочки.

Региональный СК по факту случившегося возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.

Ход расследования взяла на контроль прокуратура Челябинской области, на место ЧП выезжал прокурор Пласта Сергей Букреев.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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