В Челябинской области при пожаре погибли четыре человека

В Челябинской области при пожаре погибла семья из четырех человек.

Трагедия случилась в городе Пласт. Сообщение о возгорании в частном жилом доме поступило в 5:21 утра, рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин, женщины и девятилетней девочки.

Региональный СК по факту случившегося возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.

Ход расследования взяла на контроль прокуратура Челябинской области, на место ЧП выезжал прокурор Пласта Сергей Букреев.