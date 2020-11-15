В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

В Свердловской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы. Девочка пропала в городе Асбесте 12 ноября: ушла гулять и не вернулась.

Пропавшую разыскивали больше ста человек - правоохранители, волонтеры и даже таксисты. Сегодня ее нашли мертвой. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СК, задержанный признался в совершении преступления. По версии следствия, он встретил девочку на улице, заговорил с ней и пригласил к себе домой, где изнасиловал и задушил. Затем дождался темноты и закопал тело школьницы недалеко от дома, прикрыв ветками.

Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что задержанный - ранее неоднократно судимый за оборот наркотиков, разбой и убийство мужчина, известный под прозвищем "Осип". Всего за решеткой он провел 19 лет, в последний раз вышел на свободу в феврале и работал в местной ритуальной фирме.

В ближайшее время подозреваемому должны предъявить обвинение и заключить под стражу.