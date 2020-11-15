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15.11.2020 23:20
Рубрика: Спорт

Gодогнали седло

Россияне успешно выступили на велотреке в Пловдиве
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 257(8311)
Российские велогонщики завоевали 13 медалей - пять золотых, пять серебряных и три бронзовых - на чемпионате Европы на треке в болгарском Пловдиве и заняли второе место в общем зачете.
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Победы одержали Анастасия Войнова (спринт), Дарья Шмелева (гит на 500 м с места), мужская и женская сборные в командном спринте и мужская сборная России в командной гонке. Причем в гите Шмелева показала очень высокий результат - 32,720 секунды. На равнине быстрее никто еще не ездил. Дарья уступает только мировому рекорду, который мексиканка Джессика Саласар установила в высокогорье - на велодроме в Агуаскальентесе.

Отметим, что наши спортсмены выступили лучше, чем в 2019 году. На турнире в нидерландском Апелдорне россияне стали третьими в общем зачете (3-2-1). А победу праздновали хозяева трека (4-4-4).

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